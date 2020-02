Come tornare in forma con esercizi mirati

Mettersi in forma è un obiettivo concreto, possibile, che viene perseguito soprattutto in determinati periodi dell’anno (come ad esempio quello che precede la bella stagione). Per faro è necessario seguire alcune regole di vita, legate non soltanto alla pratica sportiva ma anche ad abitudini alimentari.

L’esigenza di bellezza è un qualcosa che cresce nella società attuale e che è legata a doppio filo con l’aspetto estetico ma non solo: un copro in forma è anche meno a rischio di sviluppare determinate patologie. In sostanza come recita l’adagio se si è sani fuori lo si è anche dentro.

Esistono diverse strade da seguire a questo riguardo: oggi si tende a semplificare rivolgendosi a programmi brevi per tornare in forma in un orizzonte temporale limitato. Va detto che, in linea di massima, si parla di un qualcosa che richiede tempo e dedizione, quindi una attenzione costante.

Certamente il concetto di sport è ormai popolare, non si tratta più di un qualcosa di nicchia: e sono molti coloro i quali scelgono di allenarsi a casa, senza dover necessariamente iscriversi ad una palestra. Unendo dieta ed allenamento si può riuscire a raggiungere l’obiettivo.

Quali sono gli esercizi più importanti

Per tornare in forma e perdere i chili di troppo non è necessario ricorrere a pesi, pesetti e macchinari vari; anzi la soluzione migliore in questo caso è quella di rivolgersi ad esercizi a corpo libero. Una volta persi i chili di troppo e raggiunto il peso forma ottimale si potrà poi pensare ad implementare andando ad aumentare la massa muscolare.

Gli esercizi più utili e che possono essere eseguiti in qualsiasi contesto, anche a casa, sono soprattutto flessioni, addominali ed esercizi per gambe / glutei. Questi ultimi sono sempre più richiesti da donne ma anche da uomini visto che avere un bel fondoschiena sembra essere un must di questo periodo.

Esistono esercizi per glutei a casa che possono portare risultati eccellenti ottenendo una muscolatura più soda. Il fondoschiena è composto da diversi muscoli, cosa che forse non tutti sanno; è necessario attivarli tutti per ottenere l’effetto sperato.

Glutei, addominali, fianchi richiedono anche una dedizione particolare a livello alimentare: mangiare la giusta quantità di cibo e soprattutto limitare gli alimenti con un alto contenuto di grassi saturi è la regola fondamentale dalla quale partire per ottenere risultati buoni e tornare in splendida forma senza dover aspettare tempi eccessivi.