Commedie erotiche all’italiana anni ’70. Gli attori più noti

Ha rappresentato un filone di grande successo negli anni ’70, un sottogenere della commedia nostrana che univa al suo interno vari generi cinematografici. È stato in Italia soprattutto ad avere successo, oltre che in Sud America.

Un genere di grande successo i cui cult sono ancora oggi molto diffusi ed apprezzati. Per capire la portata del fenomeno basti citare quelli che sono stati gli esponenti principali della commedia erotica all’italiana: si va da Lino Banfi ad Alvaro Vitali passando per Enzo Cannavale, Gianfranco D’Angelo, Bombolo, Lando Buzzanca, Renzo Montagnani.

Commedie alla leggera che comunque hanno avuto il grande merito di dipingere in modo certamente romanzato, ma con un grande fondo di verità, quello che era lo stile di vita degli italiani in quegli anni, tra vizi, virtù, scappatelle e debolezze.

Un genere che ha lanciato in televisione, rendendole famose in tutto il paese, anche tante donne che sono diventate icone di bellezza ed erotismo: basterebbe a questo riguardo citare quella che, con ogni probabilità, è stata la regina di questo genere, ovvero Edwige Fenech, francese di origine algerina diventata una vera e propria icona del cinema italiano.

Le icone sexy degli anni ‘70

Ma oltre alla Fenech possono essere ricordate Femi Benussi, Agostina Belli, Silvia Dionisio, Orchidea de Santis, Francesca Romana Coluzzi, Gloria Guida e, non ultima, Nadia Cassini, nata a Woodstock (il cui nome reale è Gianna Lou Muller) considerata una delle donne più sexy della commedia italiana e nota per la sua carriera varia, da attrice a cantante passando per pittrice e ballerina (per info, leggi chi è Nadia Cassini).

In sostanza un filone che ha dato ampia visibilità a tante donne divenute, nel corso del tempo, icone di bellezza e sensualità, alcune delle quali sono ancora oggi note e ricordate per aver fatto sognare, sul grande schermo, milioni di italiani. Il tutto in un periodo in cui non c’era la tecnologia che esiste oggi, ed un film in tv poteva diventare un appuntamento da non perdere, una delle poche occasioni di svago e di guardare da vicino queste bellezze, visto che non era possibile farlo su internet o tramite riviste del settore.

Un momento storico che sembra lontano anni luce da quello contemporaneo che stiamo attraversando ora, ma che in molti ricordano con enorme piacere anche grazie alla commedia erotica all’italiana; film certamente spinti ma mai totalmente volgari, alcuni dei quali sono, tutt’ora, veri e propri culti per gli amanti della commedia.