CON UNA PROVA D’ORGOGLIO L’ISWEB AVEZZANO RUGBY VINCE SUL CAMPO DELL’U.S. ROMA RUGBY

Torna al successo l’ISWEB Avezzano Rugby. Sul campo capitolino dell’U.S. Roma Rugby, la formazione giallonera dell’head coach Pierpaolo Rotilio porta a casa quattro punti che la riavvicinano alla parte alta della classifica. Una partita combattuta ed equilibrata fin dalle battute iniziali, con i marsicani andati sotto nel punteggio nella prima frazione di gioco. La reazione è arrivata nella ripresa ed è culminata con il sorpasso pochi minuti prima del fischio finale. Il match si è chiuso il 18-22 a favore dell’ISWEB Avezzano Rugby.

“Successo importante e 4 punti conquistati, nonostante una partita opaca. Oggi siamo venuti a Roma con una squadra giovanissima, età media di 21 anni. Siamo orgogliosi dell’ottimo lavoro svolto con il settore giovanile. Ora pensiamo al prossimo impegno che ci vedrà opposti agli amici di Paganica. Una settimana di allenamenti dove mi aspetto grande prova di maturità e di appartenenza da parte di tutti i ragazzi seniores”, ha dichiarato a fine partita il presidente Alessandro Seritti.

Così Nicolò Speranza, mediano di mischia e veterano della squadra. “Dovevamo rialzare la testa dopo la sconfitta di domenica scorsa e lo abbiamo fatto nonostante un campo da gioco in condizioni non ottimali. Abbiamo reagito a un avvio di partita complesso e non abbiamo mollato niente fino alla fine. Portiamo a casa una vittoria e la consapevolezza di avere la caparbietà per affrontare le sfide più difficili”.