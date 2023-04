CONSEGNA RICONOSCIMENTI  PREMIALI AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Questa mattina, nella Sala Conferenze del Centro Polifunzionale “Fanti”, sede della Questura e di altre articolazioni della Polizia di Stato, si è tenuta la cerimonia per la consegna dei riconoscimenti premiali delle lodi e di due encomi, non consegnati durante la cerimonia celebrativa del 171° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, alla quale hanno preso parte i soci dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (A.N.P.S.) della Sezione di Pescara.

Il Questore Luigi Liguori che ha fatto organizzare ed ha presenziato alla odierna cerimonia, ha voluto consegnare personalmente gli attestati, affiancato dal Dirigenti degli Uffici dove il personale premiato presta servizio.

Nel corso della cerimonia, sono stati altresì consegnati gli attestati di lunga appartenenza e di riconoscimento per l’ attività svolta a favore dell’A.N.P.S..

In allegato, l’elenco dei premiati in servizio e in quiescenza + l’elenco dei soci A.N.P.S. che hanno ricevuto l’attestato + alcune foto della cerimonia.