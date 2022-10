Consulenza SEO e Google Ads a confronto

Se siete confusi sulla differenza tra consulenza SEO e Google ADS, termini sempre più presenti negli ultimi anni nel web. vediamo di cosa si tratta.

Essenzialmente, entrambi servono allo stesso scopo, anche se con obiettivi leggermente diversi. Utilizzando l’ottimizzazione per i motori di ricerca grazie ad una consulenza SEO fatta da uno specialista, la vostra pagina migliora la sua visibilità sui motori di ricerca in modo da apparire nelle ricerche e risultare più rilevante per i potenziali clienti.

Quando utilizziamo la pubblicità sui motori di ricerca, le campagne Google Ds, invece, il nostro obiettivo è quello di attirare più visite al nostro sito web attraverso ricerche a pagamento, con varie tecniche come gli annunci di ricerca o la pubblicità display.

Cura nella SEO per avere successo

Non aver prestato attenzione alla cura della SEO, infatti, è un errore che molti utenti commettono e che porta il sito web a non avere successo, il tutto con potenziali danni sull’aspetto economico in generale. Quando si parla di SEO, innanzitutto, si fa riferimento alla Search Engine Optimization cioè all’insieme di tutte le attività che mirano a ottimizzare il portale web affinché possa scalare le ricerche e occupare un posto di rilievo nei risultati forniti dai motori di ricerca, tra cui, soprattutto, l’indicizzazione su Google.

Sapete cos’è la SEO? Sono quell’insieme di pratiche che servono a migliorare l’indicizzazione, il tutto grazie ad un professionista del settore. Infatti, grazie all’impegno di questi specialisti, è facile ottenere prestazioni di successo con alcune conoscenze di base e la comprensione dei problemi legati al processo di ottimizzazione.

Cos’è Google Ads?

Google ADS è una componente fondamentale delle pagine web di Mountain View ed è il modo principale in cui l’azienda guadagna denaro. Google Ads è l’insieme delle visualizzazioni a pagamento di un sito, che sia comparire come annuncio in prima pagina di Google o l’inserimento di banner pubblicitari sulle pagine Web e l’espansione delle attività commerciali attraverso annunci mirati sulle pagine di ricerca di Google. Tutte queste pratiche hanno lo scopo di aumentare la visualizzazione di un sito web a fronte di una campagna pubblicitaria a pagamento.



Avere una buona ottimizzazione SEO, svolta da un consulente preparato e la gestione delle campagne di Google Ads fatte da un professionista che permettano a fronte di una spesa il massimo della visualizzazione, porta ad un sito web maggiore visibilità, e soprattutto ad un e-commerce un aumento delle vendite. Due attività che se svolte insieme in modo corretto danno ottimi risultati.