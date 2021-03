Continua la flessione dei prezzi dell’RC auto in tutta Italia

Secondo una recente analisi condotta da un noto sito comparatore, continua la flessione dei prezzi dell’RC su tutta, o quasi, la penisola italiana.

Molto ha sicuramente inciso la pandemia da Covid-19, che ha ridotto la circolazione stradale e, di conseguenza, l’indice di sinistrosità.

Queste condizioni hanno permesso alle assicurazioni di calmierare i prezzi, che risultano più accessibili per gli automobilisti.

Nel mese di gennaio 2021 il premio RC auto lordo si è attestato sui 366,8 euro, con un calo dell’11,8% rispetto a gennaio 2020.

Possono sorridere anche i centauri, in quanto il premio RC moto lordo a gennaio 2021 è stato di circa 272,6 euro, con una flessione del 24,7% rispetto a gennaio 2020.

Gli utenti che hanno tratto maggior vantaggio dalla contrazione dei prezzi, trend in atto ormai da diversi mesi, sono quelli in quattordicesima classe o che assicurano per la prima volta una vettura nuova o usata.

É possibile ottenere risparmi ancora più significativi rivolgendosi ad un’assicurazione omnicanale, dotata di tutti i più moderni servizi online.

Queste realtà risultano sempre più apprezzate rispetto alle assicurazioni fisiche, poiché offrono servizi digitali facilmente fruibili e spese tendenzialmente più contenute.

Costi vantaggiosi, ampia scelta di garanzie accessorie e servizio clienti accurato sono proprio i cavalli di battaglia di Prima Assicurazioni, una delle assicurazioni omnicanale maggiormente apprezzata per la quantità e la qualità dell’offerta.

Il sito risulta intuitivo e facile da utilizzare, favorendo una navigazione fluida e mirata per costruire una polizza auto secondo le proprie specifiche esigenze.

Altro fiore all’occhiello di Prima Assicurazioni è l’assistenza clienti, pronta a fornire consulenza professionale o un supporto proattivo e tempestivo in caso di incidente.

Ritornando allo studio del comparatore, Roma e Milano risultano le metropoli dove si è registrata la maggiore flessione dei costi, soprattutto se confrontati con la media nazionale.

Anche se più contenuti, si sono registrati cali dei premi assicurativi a Napoli e Palermo, dove generalmente i costi sono più sostenuti.

La riduzione annuale maggiore si è registrata a Piacenza, Avellino e soprattutto Rimini, con percentuali superiori al 22%.

A Caserta, Brindisi e Olbia-Tempio invece non si sono registrate grandi inversioni di tendenza, infatti i prezzi assicurativi sono rimasti piuttosto stabili.

Focalizzandoci sulla RC moto, emerge che i maggiori beneficiari sono stati gli under 25 e chi ha assicurato un mezzo usato per la prima volta, che hanno potuto usufruire rispettivamente di un calo del 46,1% e del 42,5%.

Un altro aspetto che ha favorito la riduzione dei prezzi è l’RC auto familiare. Si tratta di un’estensione della legge Bersani, che permette di assicurare qualsiasi mezzo con la classe di merito più favorevole all’interno del proprio nucleo familiare.

Le regioni dove si è registrato il risparmio maggiore con questa formula sono Puglia e Calabria, con un calo superiore al 45%. In Molise e Friuli Venezia Giulia i cali sono invece stati più contenuti.