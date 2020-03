CORONAVIRUS, AL VIA I SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO DI MONTESILVANO

Il vice sindaco e assessore all’Igiene Urbana Paolo Cilli e l’assessore alle Manutenzioni Alessandro Pompei hanno definito i servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione sulle strade di Montesilvano, che si divideranno in due parti e proseguiranno tutti i giorni fino al 3 aprile.

“Una prima parte – spiega il vice sindaco verrà ripetuta tutte le mattine dalle ore 4,00 da Formula Ambiente con tre mezzi: due spazzatrici e un lavacassonetti, che si occuperanno di pulizia e sanificazione di tutte le vie della città, con un’attenzione particolare a quelle pedonali e ai marciapiedi dinanzi a tutte le farmacie, parafarmacie e uffici postali, insistenti sul territorio comunale”.

Il servizio verrà implementato ciclicamente da una campagna di disinfestazione stradale denominata “#celafaremo”, tramite la ditta Biological Service e sarà utile ad attenuare l’incidenza della diffusione del Covid-19. Il servizio partirà da lunedì 16 marzo, per tre giorni di seguito dalle ore 23,00, con l’utilizzo di prodotti virucidi a base di iperossido di idrogeno e ipoclorito di sodio, secondo il protocollo di decontaminazione ambientale dettato dal ministero della Salute per il contenimento del contagio. “Non si tratta di prodotti con un elevato grado di tossicità – spiega l’assessore ai Servizi e Manutenzioni – ma è opportuno prendere delle precauzioni durante i cicli di disinfenzione. Si raccomanda nei giorni indicati: 16, 17 e 18 marzo di non esporre animali all’aria aperta, di ritirare il bucato e di non lasciare cibi all’aria aperta”.