CORONAVIRUS. FASE 2, DUBBI DEGLI ADDETTI AI LAVORI SULL’UTILITA’ DI DIVISORI PER SPIAGGE E RISTORANTI

Il Governo sta predisponendo i dettagli per una riapertura graduale delle varie attività studiando i tempi e le modalità.

Diverse sono le ipotesi che si stanno valutando, far ripartire tutto si ma con un’attenzione al rispetto delle distanze.

In questi giorni sui social, ma anche in TV sono state ipotizzate alcune ipotesi, come divisori per le spiagge e anche per i ristoranti.

Tra le ipotesi quella di utilizzare delle lastre in plexiglas, fatto che ha subito suscitato prese di posizioni da parte degli addetti ai lavori.

Molti ristoratori in tutta Italia, stanno evidenziando come una tale soluzione sia improponibile tanto per loro quanto per i clienti. Il problema infatti sorge sia per le disposizioni dei tavoli, con un importante diminuzione dei posti disponibili e per l’utilizzo dei pannelli che farebbero sembrare i tavoli come dei parlatori.

Bisognerà certamente trovare soluzioni che mettano in condizioni gli addetti ai lavori do poter svolgere la propria attività in sicurezza, ma anche in condizioni ottimali e realistiche.