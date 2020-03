CORONAVIRUS – IL GRUPPO MUTTI DONA 500MILA EURO ALL’OSPEDALE DI PARMA ED AUMENTA LO STIPENDIO AI PROPRI DIPENDENTI

IL CUORE GRANDE DELL’ITALIA

Francesco Mutti, AD dell’azienda, ha sottolineato l’impegno lavorativo che i propri dipendenti stanno effettuando, con tutte le misure sanitarie attivate, in questo periodo per dare agli italiani i propri prodotti, e per questo ha voluto ripagare il loro impegno, con un aumento dello stipendio. Inoltre il gruppo, ha donato 500mila euro all’Ospedale Maggiore di Parma, che è in prima linea per affrontare l’emergenza. In conclusione l’AD ha anche sottolineato che l’azienda donerà diversi beni alimentari,che saranno destinati all’Ospedale da campo di Bergamo e all’Emporio solidale di Parma. VIVA IL MADE IN ITALY