CORONAVIRUS. LUCO DEI MARSI, EFFETTUATA SANIFICAZIONE NELLA NOTTE

Luco dei Marsi. I comuni marsicani cercano di arginare la diffusione del virus Covid-19 anche attraverso la sanificazione delle strade. Il comune di Luco dei Marsi tramite un post sulla propria pagina fb ha descritto le operazioni svolte la notte scorsa.

É STATA EFFETTUATA nel corso della nottata la SANIFICAZIONE, tramite nebulizzatore, in tutto il territorio, dal borgo storico alla Petogna, a cura del Gruppo di Protezione civile di Tagliacozzo, coordinato sul campo dal presidente Christian Rossi.

L’Amministrazione ringrazia la Protezione civile di Tagliacozzo, intervenuta con due mezzi speciali e supportata dal capo operaio comunale Nicola Di Felice. É importante ricordare che la prima e fondamentale misura per arginare i contagi è EVITARE i contatti e ridurre al minimo le uscite. A tal fine ricordiamo anche che sono attivi i servizi di consegna a domicilio d spesa e farmaci, ed è operativa una task force comunale. RESTIAMO A CASA. #sanificazione #coronavirus #lucosocial #protezionecivile #christianrossi #novpc

Le attività di disinfezione (strade, arredo urbano, strutture varie etc.), a cura della Segen, saranno ripetute ciclicamente fino alla fine dell’emergenza.