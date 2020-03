CORONAVIRUS – MAXI DONAZIONE DA DIECI MILIONI DELLA LAVAZZA A SOSTEGNO DELLA SANITA’

“Insieme possiamo ripartire” il denaro sarà impiegato per sanità, scuole e fasce deboli .

Il gruppo Lavazza interviene a supporto dell’emergenza sanitaria che ha colpito il paese, stanziando dieci milioni di euro in supporto della Sanità, della scuola e delle fasce deboli della Regione Piemonte. Di questa enorme donazione, sei milioni saranno destinati alla raccolta fondi #IOCISONO Regione Piemonte-Sostegno emergenza Coronavirus, per l’acquisto di materiale per le strutture sanitarie e per il personale in prima linea. Altri 3 milioni di euro verranno devoluti alla Fondazione La Stampa-Specchio dei tempi, per dotare gli ospedali di nuove apparecchiature e di materiale sanitario per le terapie intensive ed il pronto soccorso, e per fornire kit igienizzanti gratuiti alle scuole torinesi che ne fanno richiesta, e per portare agli anziani in difficoltà fisiche ed economiche generi di prima necessità.

UN PLAUSO AL GRUPPO LAVAZZA PER L’IMPORTANTE DONAZIONE E COMUNQUE PER IL GESTO. L’ITALIA SI RIALZA CON LE PROPRIE FORSE. VIVA IL MADE IN ITALY