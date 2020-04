CORONAVIRUS – SI PUO’ PORTARE IL CANE A PASSEGGIO ? IL COMUNE RISPONDE DI SI BASTA CHE SIA VIVO

“Deve esse necessariamente vivo” La precisazione del Comune di Mamoiada (in provincia di Nuoro) ha suscitato ilarità sui social.

Sembrerebbe una bufala, ed invece no, sulla sua pagina Facebook ufficiale è il comune sardo di Mamoiada, in provincia di Nuoro, a segnalare questa richiesta. In un post istituzionale,con alcuni chiarimenti in merito ai divieti imposti da Palazzo Chigi, si evince infatti come sia possibile “portare fuori il cane per espletare i propri bisogni”, ma anche che l’animale in questione “deve essere necessariamente in vita”. Di qui il web, i social, il paese, è in subbuglio, risate, battute, umorismo di tutti i generi. Ma il comune , giustamente, ha specificato che l’animale deve esser rigorosamente vivo per un motivo. Infatti, sembrerebbe che una famiglia del luogo, a turno, porterebbe a spasso un cane di gomma, per prendere una boccata d’aria, un componente rientra e l’altro esce, da qui si spiega la specifica “simpatica” del Comune. L’Italia è un paese di geni, inventori, poetici e comici. Una buona risata, soprattutto, in questo periodo aiuta.