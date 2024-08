Corri Marsica UISP in movimento di corsa con la Notturna Luchese e la Stramanaforno prima di Ferragosto

Con la 43°edizione torna a Luco dei Marsi il classico appunamento podistico di metà agosto con la Notturna Luchese. Una tradizione che dura da tempo (eccetto nel 2020 e nel 2021, le edizioni non disputate a causa della pandemia) e sempre il giorno 13 di agosto (quest’anno di martedì) che, per il secondo anno di fila, vede il coinvolgimento nell’organizzazione da parte del sodalizio Inix Sport (presieduto da Guerrino Fosca) insieme al comitato locale della Festa dell’Unità e all’Avis di Luco dei Marsi. La gara competitiva misura 10,2 chilometri suddivisi in tre giri cittadini di 3,4 chilometri cadauno con il transito nel borgo antico e costeggiando un’area verde attrezzata a parco giochi. L’evento prevede anche la non competitiva anche per i meno allenati, ma a distanza libera a seconda del grado di allenamento nell’arco di un’ora e trenta minuti. Il ritrovo è previsto alle 19:00 in piazza Umberto I, mentre alle 21:00 è prevista la partenza sia della competitiva che della non competitiva. Sono previsti premi ai primi tre assoluti uomini e donne, ai primi tre di ogni categoria e alle prime tre società più numerose. A questo link di Digital Race tutte le info utili per partecipare inix – notturna luchese 2024 regolamento1.pdf (digitalrace.it)