COVID: SENATORE AQUILANO LIRIS NELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA NOMINATA DAL PRESIDENTE SENATO LA RUSSA.

OBIETTIVO: FARE LUCE E ANALIZZARE LE MISURE ADOTTATE NEL CORSO FELLA EMERGENZA CAUSATA DALLA PANDEMIA

Il senatore aquilano di Fdi Guido Liris nella commissione parlamentare d’inchiesta per fare luce sulla gestione dell’emergenza e sui morti causati dal Covid.

A nominare i 15 componenti, nei giorni scorsi, è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Liris è dirigente medico in aspettativa nella Asl provinciale dell’Aquila: oltre ad essere capogruppo Fdi in Commissione Bilancio di Palazzo Madama è stato relatore della legge di stabilità e del recente assestamento di bilancio. I 15 parlamentari si insedieranno nelle prossime settimane. La Commissione ha il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus nel territorio nazionale, e di valutarne la prontezza, l’efficacia e la resilienza (termine aggiunto nel corso dell’esame al Senato), anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di analoga portata e gravità – si legge nelle motivazioni della creazione dell’organismo.

Tra le altre cose, la Commissione dovrà verificare la legittimità dello stato di emergenza introdotto per la pandemia, indagare sull'acquisto di dispositivi di protezione individuale dalla Cina ed esaminare tutti i contratti di appalto e di concessione riguardo alla gestione dell'emergenza sanitaria, tra cui quelli per l'acquisto di banchi a rotelle per garantire il distanziamento tra i gli studenti nelle scuole.