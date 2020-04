CROLLA UN PONTE IN SARDEGNA, CAMION FINISCE NEL CANALE, SUL POSTO FORZE DELL’ORDINE E VIGILI DEL FUOCO

Il fatto, raccontato dal quotidiano L’Unione Sarda, è accaduto nei pressi della spiaggia di Fontanamare, nel territorio di Gonnesa.

Questa mattina un ponte è crollato proprio mentre stava transitando un camion della nettezza urbana. Il pesante mezzo è finito è finito nel canale sottostante.

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per le due persone a bordo. Solo un grande spavento.

Sul posto Forestali, Polizia municipale, vigili del fuoco, 118 e carabinieri. I