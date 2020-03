DanzArte – Coronavirus, un concorso di danza online per aiutare lo Spallanzani

L’iniziativa “Uniti con la danza. Uniti per la vita” nasce da un’idea di Alessandro Rende, ballerino del Teatro dell’Opera di Roma. Il ricavato verrà devoluto all’Istituto nazionale malattie infettive di Roma

La danza è unione, forza, energia, e con tutto ciò scende in campo per battere il coronavirus. Nasce da un idea di Alessandro Rende “Uniti con la danza. Uniti per la vita” concorso interamente online, il cui ricavato verrà devoluto all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, impegnato nell’emergenza COVID-19 . Non restare mai fermi, e consapevoli di rimanere in casa, si danza , e addirittura si partecipa dalle proprie abitazioni ad un concorso, come segno di vita. Il concorso di danza si svolgerà interamente online, mercoledì 1 aprile 2020 (a partire dalle ore 10.00) su LaSt TV , web TV italiana dedicata al mondo della danza. Il concorso è aperto a scuole di danza e allievi, suddivisi in tre livelli secondo l’età, Under (10-13 anni), Juniores (14-16), Seniores (17-23), e nelle sezioni gruppi, duo e solisti. Le categorie stabilite sono Classico/Neoclassico e Contemporaneo/Moderno. Per iscriversi è richiesto l’invio del video (già in possesso del candidato, registrato dunque negli scorsi mesi precedenti all’emergenza) di una o più esibizioni con cui si intende partecipare alla competizione online del 1° aprile, insieme al versamento della quota di iscrizione (da 5 ad un massimo di 15 euro, a seconda della sezione scelta). L’organizzazione si impegna a consegnare l’intero ricavato all’Istituto Spallanzani di Roma.

” Un’occasione di aggregazione “virtuale” che mira ad attivare una catena di solidarietà attraverso la passione che ci accomuna: la danza. Pur consapevoli della necessità per la danza di vivere sul palcoscenico e di fronte a un pubblico, siamo tuttavia ugualmente convinti che i valori di quest’arte possano volare oltre ogni barriera: per un giorno, le abitazioni di noi tutti potranno trasformarsi in un teatro. Il nostro teatro che tanto ci manca, con le sue luci, suoni e profumi. “

