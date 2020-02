Stamane alle 5,35, nelle campagne di Ospedaletto Lodigiano, hinterland di Lodi, è deragliato un treno dell’alta velocità Frecciarossa Mille. Il convoglio copriva la linea Milano-Salerno. Ci sono già due vittime accertate, con quasi assoluta certezza i due macchinisti alla guida del treno e una trentina di feriti (28 in codice verde e 2 giallo). Fra questi, in modo più serio ma non in pericolo di vita, anche l’addetto alle pulizie del convoglio.