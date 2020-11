Desideri un matrimonio da favola? Ecco come trovare la location ideale

Se vuoi ricordare per sempre il tuo giorno speciale, allora una delle prime cose da cercare è una location incantevole che faccia da scenario perfetto al matrimonio da favola che hai sempre sognato di organizzare. Pensa a quanto verranno bene le foto, se troverai quella giusta…

Scegliere la giusta location per eventi: potrebbe sembrare un gioco da ragazzi, ma non è così. Esistono tanti posti bellissimi al mondo e sicuramente ce ne sono un paio nella tua città che avrai già adocchiato. Eppure sono talmente tante le cose da considerare che bisogna andarci cauti e con il piede di piombo, prima di prendere una decisione che si rivelerà avventata.

Prima di darti alcuni suggerimenti possiamo consigliarti di farti aiutare da professionisti già preparati e con tante esperienze nell’organizzazione degli matrimoni:da questo punto di vista una garanzia è sicuramente l’agenzia di organizzazione eventi No Silence, che si trova a Roma e che da tanti anni è un punto di riferimento del settore.

Innanzitutto, devi considerare che non tutte quante le location sono accessibili, soprattutto se non appartengono a una ditta di ristorazione e se, in genere, nei giorni normali non sono aperte al pubblico. Alcune ville, oltre a non offrire un servizio di catering per eventi, non aprono le loro porte neppure dietro un lauto compenso.

Poi, in base al tipo di ricevimento che stai pensando di organizzare e a quanto stimi che saranno i tuoi invitati, dovrai regolarti e assicurarti se esistono posti adeguati per accontentare le tue esigenze.

Desideri un posto all’aperto o al chiuso, o entrambe le cose? Vorresti un palco per l’animazione e la musica? Preferisci piuttosto un piano bar che faccia da sottofondo musicale, rilassante e non molesto? Credi che ti serviranno più sale? Farai soltanto buffet o anche servizio ai tavoli? Queste e molte altre domande determineranno la location per eventi ideale per te.

Ora ecco una serie di passi da fare prima di arrivare alla scelta dell’ambita location per il tuo matrimonio…

Primo passo: dove?

Dove vuoi festeggiare il tuo matrimonio? Anzi, è meglio dire: in quale città o zona? Perché tante volte il ricevimento viene organizzato a parecchi chilometri di distanza dalla chiesa o dal comune nel quale avviene il rito, ma non tutti sono disposti a farlo. L’ideale è sempre e comunque che il ricevimento e la cerimonia avvengano in due posti poco distanti tra loro, per facilitare lo spostamento sia degli sposi che degli invitati, oltre che dello staff che lavora per il tuo evento.

Naturalmente, tieni conto che gli imprevisti capitano e che maggiore sarà la distanza da percorrere minori probabilità ci sono che le persone arrivino sane e salve (senza perdersi) e soprattutto in orario.

A proposito di questo aspetto possiamo dire che sarà molto importante anche che il ricevimento si svolga possibilmente vicino a degli hotel in modo che se alcuni tra gli invitati decidano di alloggiare e dormire una notte, perché non vogliono tornare a casa e quindi cosi non dovranno spostarsi tanto:alla fine di una sera di festa, cibo, ballo e magari un po’ di alcool, risulta essere la soluzione ideale.

Secondo passo: che tipo di struttura ti serve?

Come abbiamo accennato prima, una delle prime cose alle quali penserai riguardo alla location è se ti serve un posto al coperto o all’aperto. Per prevenire qualsiasi tipo di problema, sarebbe il caso di trovare una struttura che ti offra entrambe le possibilità. Infatti, anche se organizzi il tuo matrimonio in estate, non è detto che non piova.

Al contrario, sarebbe un peccato fare un matrimonio in primavera o in autunno senza godere dei colori suggestivi della natura, che farebbero da sfondo perfetto alle tue fotografie. Se c’è una bella giornata, quindi, preferiresti allestire dei tavoli per il servizio all’esterno.

Sono tutte cose che dovresti considerare e, come ti abbiamo fatto intuire, la tua decisione dipenderà soprattutto dal periodo, ossia dalla data del matrimonio.

Ma bisogna prevedere tutto: l fattore clima potrebbe rovinare il vostro grande giorno e quindi non è forse il caso vi fate trovare impreparati. Non fidatevi del meteo e cercate una location che sia provvista di alternative in caso di imprevisti. Con le giuste precauzioni il panico non prenderà il sopravvento.