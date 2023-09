Dove conviene comprare casa in Italia

L’acquisto della casa rappresenta, soprattutto in Italia, la spesa più delicata da effettuare, essendo ovviamente collegata a un esborso economico molto consistente che, spesso e volentieri, apre le porte a finanziamenti, prestiti e mutui pluriennali.

In quest’ottica, l’acquirente deve considerare con attenzione ogni singolo aspetto del mercato immobiliare locale, tenendo conto non solo delle proprie esigenze personali e familiari, ma anche di altre variabili fondamentali come la possibilità di apprezzamento in caso di futura rivendita, l’opportunità di comprare casa per fini di investimento e le altre dinamiche del settore che possono in qualunque momento rendere il valore della proprietà più o meno alto.

Un’attività che risulta essere quindi molto difficile, in particolare nel nostro Paese che, per caratteristiche urbane e paesaggistiche è in grado di offrire diverse soluzioni con peculiarità che differiscono molto a seconda della realtà individuata.

Come scegliere casa in Italia

Come accennato in precedenza, la scelta su dove comprare casa in Italia dipende da diversi fattori, tra cui le preferenze personali, le necessità individuali e il budget a disposizione. L’Italia offre infatti una vasta gamma di opzioni, con diverse città, regioni e località che possono essere considerate luoghi interessanti per l’acquisto di una proprietà.

Grandi città: Se si è alla ricerca di luoghi in cui poter usufruire di servizi pubblici completi e della presenza di negozi e attività diffuse, la scelta dovrebbe ricadere sulle grandi città come Roma, Milano, Firenze e Napoli che, oltre tutto offrono opportunità sia in termini di lavoro che di vita culturale. Tuttavia, i prezzi delle case tendono ad essere più elevati rispetto ad altre aree del paese, come nella Capitale, ed è sempre consigliabile affidarsi del settore, interfacciandosi ad esempio con un’agenzia real estate Roma.

Città di medie dimensioni: Le città di medie dimensioni come Bologna, Torino, Genova, Palermo e Verona possono offrire un buon mix di opportunità lavorative, servizi e qualità della vita. I prezzi delle case in queste città possono essere più accessibili rispetto alle grandi città e garantiscono un’esistenza più a misura d’uomo, potendo anche fare a meno dell’auto e portando a termine le attività di tutti i giorni con minore stress, come recarsi a lavoro o portare i figli a scuola.

Località costiere: L’Italia è famosa per le sue bellissime località costiere, come la Costa Amalfitana, la Riviera Ligure, la Costa Smeralda in Sardegna e molte altre. L’acquisto di una casa in queste zone può offrire la possibilità di vivere vicino al mare e godere di un clima piacevole, ma i prezzi delle case possono essere elevati, soprattutto nelle località turistiche più famose. Al riguardo, si può pensare, al pari delle città d’arte o con molti visitatori, di acquisire un immobile per investimento, destinandolo al settore ricettivo.

Zone rurali: Se si è alla ricerca di un ambiente più tranquillo e di una vita più lenta, potrebbe essere interessante considerare le zone rurali dell’Italia. Ci sono molte regioni pittoresche e affascinanti, come la Toscana, l’Umbria, la Puglia e la Sicilia, dove è possibile trovare case a prezzi più accessibili e godere di un contesto unico nel suo genere.

Considerazioni personali: Oltre ai fattori sopra menzionati, è importante valutare le proprie preferenze personali. Ad esempio, potresti avere preferenze specifiche per il clima, la vicinanza a servizi come scuole o ospedali, le opportunità di svago e cultura, e così via.

L’importanza di conoscere il mercato immobiliare

Uno degli elementi che non va tralasciato assolutamente al momento di acquistare casa riguarda la conoscenza del mercato immobiliare che, unita a un’analisi del Paese, può fornirci indicazioni di massima riguardo a un possibile aumento di valore della proprietà individuata.

Lavori di riqualificazione in determinate aree, l’apertura di nuove attività e la nascita di nuovi centri di grande interesse pubblico, come ad esempio uno Stadio, possono infatti far aumentare il prezzo al metro quadro degli immobili che sono presenti in quel luogo, facendo quindi concludere un investimento profittevole in ottica rivendita all’acquirente.

Per questo, come detto, è meglio preferire la consulenza di un esperto che, grazie al suo background nel settore e alle sue competenze specifiche, può indicare le opzioni migliori in questo senso, aprendo anche all’acquisto di proprietà che, magari, da soli avremmo scartato a priori.