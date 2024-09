Evade dagli arresti domiciliari “Voleva prendere una boccata d’aria”.Arrestato 38enne di Lanciano fermato mentre passeggiava per le vie di Pescara

Nel corso della notte, i militari del N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagnia

Carabinieri di Pescara hanno tratto in arresto per “evasione” un soggetto di Lanciano, classe 1986,

che, pur sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quel centro, è stato trovato mentre

passeggiava qui a Pescara lungo la Tiburtina Valeria.

L’uomo, già arrestato lo scorso 22 settembre 2024, sempre per “evasione”, nel corso

di un servizio straordinario per il controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale

Carabinieri di Pescara con l’ausilio di militari di supporto provenienti dalle SIO (Squadre Intervento

Operativo) dell’8° RGT Lazio, incurante della misura restrittiva a suo carico, era tornato a Pescara

per “prendere una boccata d’aria” ma è stato riconosciuto e prontamente fermato dal personale della

pattuglia del radiomobile.

Questa volta però, “scattate le manette”, l’Autorità Giudiziaria ha disposto che l’uomo

venisse tradotto presso la Casa Circondariale di Pescara e non presso la propria abitazione, in attesa

del rito per direttissima fissato nei prossimi giorni.