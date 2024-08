EVENTI  SETTIMANA MARSICANA Lunedì 5 agosto  2024

L’evento luttuoso che ha colpito improvvisamente il caratterista Leonardo Manera, costringe l’organizzazione delle Settimana Marsicana a modificare il programma serale del giorno Lunedì 5 agosto. Pertanto lo spettacolo “Recital” di Leonardo Manera delle ore 22:00 viene sostituito da:

“Zelig in Tour” con Flavio Oreglio e Giorgio Verduci, entrambi cabarettisti storici di Zelig.

Il Direttivo della Pro Loco esprime a Leonardo Manera le più vive e sentite condoglianze.

Tanti ancora gli eventi a cui partecipare promossi nella Settimana Marsicana, manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Avezzano in collaborazione con il Comune di Avezzano e il patrocinio del Consiglio Regionale Abruzzo.

Ore 17.00 Piazza Risorgimento – Dani e la giocoleria è lo spettacolo che coinvolgerà con risate i piccoli spettatori. Palline, capriole, clave, salti, cappelli e fuochi. Divertimento assicurato.

Il LUNA PARK attira sempre grani e piccini con le tante attrazioni.

INCONTRI:

Alle ore 17.00 – Il reading teatrale “L’erede al trono deve essere maschio” di Tamara Calliope Macera. Voce: Luisa Novorio Sax: Thierry Valentini

Introduce Stefania Evandro – Direttrice artistica Teatro Lanciavicchio

Una performance teatrale tra musica e divertimento in una cornice ironica che vede come protagonista un “erede al trono” . tra battute, stereotipi e critica sociale.

Luisa Novorio inizia la sua carriera di attrice nel lontano 1971. L’incontro con Carlo Croccolo la immerge nella vita attiva del teatro. Si esibisce nei più importanti teatri di Napoli e approda al Teatro dei Marsi con lo spettacolo di Cristina Comencini “Due partite”. Scende dal palco nel 2016 dopo la tournée che la porta nelle città di Crema, Bari e Roma con il lavoro “Il Pellicano” di Strindberg con la regia di Walter Pagliaro e con Micaela Esdra. Produzione del TSA (Teatro Stabile d’Abruzzo).

Thierry Valentini Diplomato al Conservatorio di Nizza in clarinetto e sassofono nel 1984. Da allora è membro di numerose orchestre di Francia (tra le altre la “Cannes International Jazz Band”). A Parigi nel 1997-98 è membro della Big Band dell’I.A.C.P. diretta da Lionel Belmondo con cui si esibisce nel celebre club Duc des Lombards.

Nel 2000, in viaggio in India incontra il percussionista Hari Narayan di Calcutta con cui si esibisce in duo e con la compagnia “Les effets-mère” realizza inoltre uno spettacolo teatrale patrocinato dall’Alliance francaise di Fort Cochin (India). Residente in Italia dal 2004 si esibisce in varie situazioni musicali e nel 2009 incontra e accompagna Enzo de Caro in vari spettacoli teatrali e continua tuttora a prodursi come musicista e compositore di musiche per documentari

Due spettacoli alle ore 21,30 e 22.30, grazie agli artisti di strada, Haerial Hoop duo di danza aerea. Quando la passione per la danza incontra la magia delle arti circensi, nasce una disciplina straordinaria chiamata danza acrobatica. Questo spettacolo unico nel suo genere fonde elasticità, grazia, forza e leggerezza in un’esibizione mozzafiato.

Ore 21.30 – Si accendono i riflettori del palco di Piazza Risorgimento sui Rockstars 27Th Fire in concert. Gruppo storico di Avezzano propone un viaggio nella musica, dal blues al rock’n roll e al rock classico, dagli anni ’50 agli anni ’90.

Claudio Testa basso – Luigi Testa batteria – Franco Torti chitarra – Francesco Rossi voce – Walter De Filippis tastiere

Alle ore 22.00 lo straordinario spettacolo di “Zelig in Tour” con Flavio Oreglio e Giorgio Verduci per passare una serata all’insegna del buonumore e delle risate.

Flavio Oreglio è un cabarettista, musicista, scrittore, umorista, cantautore e appassionato di ragtime. A Zelig raggiunse la notorietà con le surreali poesie precedute dal tormentone «Il momento è catartico. Atmosfera, grazie.». Ha lavorato inoltre alla seconda edizione del Seven Show per Italia 7. Inizia nel 2005 a elaborare il nuovo progetto “Siamo una massa di ignoranti. Parliamone.”. Fa parte del cast fisso della trasmissione “Il senso della vita” di Paolo Bonolis. Nel 2015 festeggia i trent’anni di carriera artistica con l’uscita del cofanetto “Ridendo e sferzando”e con un nuovo spettacolo dal titolo “Discorso sul metodo dell’attor comico”.

Giorgio Verduci eclettico comico milanese. Si definisce attore comico e libero professionista (molto libero e poco professionista). Volto storico di Zelig, lo si riconosce per il personaggio del Sig. Verduci, l’uomo con la mazza da baseball, pronto a dare “randellate” ai comportamenti più fastidiosi e stupidi della società e per il predicatore americano dell’amore Padre Donovan. Oltre al cabaret, al teatro comico e al cinema, collabora con radio network nazionali come Radio105, RMC, R101. “Prove di Giò” è lo spettacolo di Giorgio Verduci: un viaggio nella quotidianità del comico, padre moderno, marito e uomo immerso nella stressante vita di città.

Ultimo giorno dello STREET FOOD – Sono stati giorni incredibili dedicati al cibo. Nonostante la pioggia i fedelissimi golosi non hanno resistito ai profumi invitanti delle ghiottonerie presentate da oltre 25 food truck. Contravvenendo ad ogni dieta, per i golosi inevitabile la sosta per gustare bombe e ciambelle calde, cannoli siciliani e tante altre dolci sorprese.

Ore 21,30 Piazza del Mercato – Affidato a Canta e Balla con Simo e Fra – Karaoke e balli

l’intrattenimento fatto di buona musica e balli. Per non rinunciare al divertimentonon mancherà il momento del karaoke e dei balli di gruppo.

Prossimi appuntamenti per le visite guidate alla scoperta dei siti archeologici che danno vita a “Terra dei Marsi – Viaggio nella Storia” con il seguente programma sono:

orario 9.00 / 13.00

5 agosto lunedì – Lucus Angitiae

6 agosto martedì – Emissario di Claudio/Torlonia – Capistrello

Le prenotazioni si ricevono nella sede della Pro Loco, in via Corradini n. 75, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nel pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Per informazioni contattare il recapito telefonico: 335.8088683