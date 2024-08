FIAMME E LUPI A L’AQUILA PER IL “TROFEO DAN JOHN”

L’Aquila – Presentata oggi nella “Sala Commissioni” del comune dell’Aquila la 1^ edizione del “Trofeo Dan John”, fornitore della linea di abbigliamento “formal wear” delle Fiamme Oro Rugby.

Venerdì 30 agosto alle 18, agli impianti “Centi Colella” del capoluogo abruzzese, le Fiamme Oro Rugby scenderanno in campo nel primo match della stagione 24-25 per affrontare la Selezione dei Lupi, il Club a inviti nato nel 1977 che schiera i migliori giocatori del Centro Italia e nel quale in passato hanno militato tanti atleti sia delle Fiamme che del panorama rugbistico aquilano.

Il match, che cade nel giorno di chiusura delle celebrazioni della 730^ Perdonanza Celestiniana, oltre che per testare sul campo la formazione cremisi dopo il ritiro precampionato, in vista dell’inizio del Campionato di Serie A Élite, è anche l’occasione per ribadire, così come già accaduto lo scorso 18 febbraio in occasione dell’incontro di campionato allo stadio “Fattori” tra Fiamme e Petrarca, il legame tra la Società del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato con una città in cui il rugby è da sempre stato un punto focale per tutti i suoi abitanti.

All’incontro di oggi con i giornalisti erano presenti il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’Assessore allo sport Vito Colonna, il presidente del Comitato regionale Fir Lazio Maurizio Amedei e il Vice presidente esecutivo delle Fiamme Oro Rugby, Tommaso Niglio

«Siamo orgogliosi di ospitare in città un match così sentito con due compagini protagoniste della storia di uno sport identitario per la città dell’Aquila – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Sarà un’altra occasione di festa per il nostro territorio, dopo il grande successo del match tra le Fiamme oro e il Petrarca Rugby dell’inverno scorso. L’Aquila ha un’identità rugbistica importante che è tornata a competere ad alti livelli».

«L’evento di venerdì prossimo si inserisce nella cornice della 730^ Perdonanza Celestiniana, andando a rappresentare, attraverso lo sport, quei valori di pace, rispetto delle regole e solidarietà che costituiscono i concetti chiave della Bolla del Perdono – ha sottolineato nel suo indirizzo di saluto il Questore dell’Aquila, Enrico De Simone – Il rugby a L’Aquila ha da sempre avuto un ruolo evocativo creando un legame indissolubile con la storia della città e con il gruppo sportivo delle Fiamme Oro nelle cui fila hanno militato numerosi campioni aquilani protagonisti dei 5 scudetti e delle 5 Coppe Italia vinte dalla squadra cremisi. Vedere scendere in campo una squadra che veste i colori della Polizia di Stato e che porta in tutta Italia questi principi è un motivo in più per essere orgogliosi del lavoro che siamo chiamati a svolgere quotidianamente al servizio dei cittadini. Venerdì sarà l’occasione in cui saranno ribaditi, una volta di più, sul campo e fuori, i valori della legalità, della lealtà e del rispetto. Sarà una festa dello sport, di uno sport così bello e unico e che scorre nelle vene di tutti gli aquilani».

«Ringrazio il Sindaco Biondi e L’assessore allo Sport per aver aderito immediatamente a questa iniziativa ed aver messo a disposizione la sala consiliare per la conferenza stampa – ha detto il vice presidente esecutivo delle Fiamme, Tommaso Niglio – Allo stesso modo, voglio ringraziare la Polisportiva L’Aquila Rugby, che ha messo a disposizione gli impianti Centi Colella, causa indisponibilità dello Stadio Fattori. L’auspicio è che sia una giornata di festa e di sport per tutta la città. Le Fiamme Oro, e sono certo anche i Lupi, daranno il massimo per offrire ai tifosi aquilani uno spettacolo all’altezza della loro passione e competenza. Un grazie anche al nostro sponsor “Dan John”, nelle persone del Presidente Daniele Raccah, e del managing director, Giovanni Della Rocca, che ha voluto mettere in palio questo trofeo».

«Il match sancirà il ritorno in campo in Italia della Selezione dei Lupi, che arriva dopo il primo test internazionale sostenuto a Madrid la scorsa primavera – ha concluso il Presidente del Comitato Regionale Fir Lazio, Maurizio Amedei – È un importante messaggio di continuità del progetto e di volontà nel mantenere il territorio coeso, forte e concentrato su questo progetto, su cui quotidianamente lo staff aggiunge un mattone per arrivare ad un obiettivo importante. Ringrazio ovviamente gli amici delle Fiamme Oro e le autorità dell’Aquila per averci invitati a partecipare ad un evento che si svolge da anni in una città che vive di rugby sano da sempre, aumentando l’attenzione che c’è oggi verso la rinascita dei Lupi. Ringrazio i club per aver messo a disposizione i loro atleti, ragazzi che hanno dimostrato di voler esserci lavorando, anche a livello individuale, per farsi trovare pronti per un match di alto livello in un momento in cui club e atleti curano nel dettaglio la preparazione alla nuova stagione».

27 agosto 2024

Cristiano Morabito – Responsabile comunicazione Fiamme Oro Rugby

Nella foto in allegato, da sinistra: Roberto Mariani (vice questore aggiunto, dirigente della Digos della Questura dell’Aquila, Tommaso Niglio (Vice Presidente esecutivo Fiamme Oro Rugby), Andrea Castellani (Coach degli avanti Fiamme Oro Rugby/ex componente della Selezione dei Lupi), Pierluigi Biondi (Sindaco dell’Aquila, Carlo Caione (Ex componente della Selezione dei Lupi), Vito Colonna (Assessore allo sport Comune dell’Aquila), Carla Simoni (Presidente Polisportiva L’Aquila Rugby), Maurizio Amedei (presidente Comitato FIR Lazio), Carlo Canna (Capitano Fiamme Oro Rugby), Sven Valsecchi (Coordinatore di Settore Fiamme Oro Rugby e DT Lupi), Gabriele Baffigi (Capitano Lupi/S.S. Lazio Rugby 1027), Filippo Cristiano (Direttore tecnico Fiamme Oro Rugby).

