FINALE NAZIONALE DEL VENUS TALENT SHOW E PREMIO MASTRO SINO AD ORTONA A MARE UN NUOVO, GRANDE SUCCESSO

Grande successo di pubblico per la finale nazionale del Venus Talent Show e del Premio Mastro Sino 2020. La kermesse, dedicata ai giovani talenti provenienti da tutta Italia e che si svolge con immutato successo da ben 15 anni, dal 2014 in particolare, è l’omaggio della città frentana allo storico commerciante Tommaso Castellano meglio noto come ‘mastro Sino’.

La manifestazione, che celebra la moda, il bel mare ortonese e la bellezza dell’arte è organizzata e diretta artisticamente da Ivan Antonio Giampietro della Venus Entertainment e dalla dottoressa Fioralba Castellano. A presentare lo show Jo Squillo, conduttrice del programma “Modamania” di Rete4 e il presentatore abruzzese Luca Di Nicola già inviato di Unomattina. Ben 34 i finalisti provenienti dalle varie regioni italiane e quattro gli autorevoli assegnatari del Premio Mastro Sino 2020. A ricevere il riconoscimento sono stati la cantante Antonella Bucci, il conduttore televisivo Anthony Peth, il cantautore Mauro Mengali (già leader degli O.R.O.), ed Emanuele Costanzo in arte Div Master, quest’ultimo premiato via web. Questi i vincitori delle varie sezioni del concorso: ‘Miss Perla dell’Adriatico’ è stata eletta Vivian La Penna di San Salvo premiata dal sindaco di Ortona Leo Castiglione e dal giornalista Anthony Peth. ‘Mister Perla dell’Adriatico’ il siciliano Alessio Marti premiato dal Sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio e dalla presidente della Confcommercio Marisa Tiberio. La fascia de ‘Il + Bello d’Italia-Abruzzo’ è stata attribuita a Giulio Salutari di Castelvecchio Subequo premiato da Alessandro Mancini vincitore nazionale de ‘Il + Bello d’Italia’ attualmente in carica. ‘Miss Ragazza Protagonista’ è stata eletta Rebecca Bernabei di Secinaro premiata dall’imprenditore Pasquale Di Toro e dall’assessore al turismo del comune di Ortona Cristiana Canosa. Per quanto riguarda invece il ‘Venus Talent Show’, nella sezione canto uomo si è imposto Nikolas Hino di Sulmona premiato da Antonella Bucci che in qualità di ospite d’onore, ha cantato il suo ultimo hit di successo ‘l’estate vuole noi’. Fra le donne ha avuto la meglio Francesca Rapino di Lanciano premiata da Mauro Mengali degli Oro. Primo classificato nella sezione ballo uomo è risultato Francesco Gabriele di Montesilvano premiato da Andrea Nardone vincitore, nella stessa sezione, ma nell’edizione 2019 del Talent. Fra le ballerine, la palma della vittoria se l’è aggiudicata Michela Dolce di Fabriano premiata dall’hair stylist dell’evento Marco Buonafortuna. Il ‘Mister Class TV Moda’ è stato proclamato Alberto Marcucci di Manoppello premiato da Loredana Castellano vice presidente della giuria. La fascia di ‘Miss Class TV Moda’ è stata conferita ad Anna De Ruvo di Teramo premiata dall’ ex tronista di “Uomini & donne” Italo Di Giovanni. Lo scettro di ‘Mister Venus’ è stato assegnato al messinese Cristian De Vita premiato dalla dottoressa Tiziana Sarrocco. Medaglia d’argento per la sezione ‘Miss Venus’ ad Alice Maccione di Chieti premiata dal produttore Paolo D’Amico e dalla showgirl Barbara Francesca Ovieni che nel corso della serata si è esibita cantando la cover di Raffaella Carrà ‘Ballo Ballo’. Sul podio, incoronata ‘Miss Venus’, la pescarese Chiara Di Cintio premiata dalla presidente del ‘Premio Mastro’ Sino Fioralba Castellano e da Ivan Antonio Giampietro patron del concorso ‘Venus Talent Show’. Le immagini dell’evento verranno trasmesse prossimamente sulle reti Mediaset, Sky e su Tgcom. “Siamo molto soddisfatti per l’ottima riuscita della manifestazione – dichiarano Ivan Antonio Giampietro e Fioralba Castellano organizzatori della kermesse – ringraziamo quanti di cuore sanno di aver contribuito a rendere speciale anche l’edizione 2020 dell’evento”.