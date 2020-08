FOSSACESIA, IL CONSIGLIO COMUNALE RENDE OMAGGIO AI SINDACI ITALIANI ED ALLE PERSONE CHE HANNO PERSO LA VITA A CAUSA DEL COVID

E’ iniziata con un minuto di raccoglimento per ricordare i sindaci e gli amministratori comunali che nell’adempimento delle proprie funzioni sono deceduti a causa del Covid 19 l’ultima seduta del Consiglio comunale di Fossacesia, presieduta dal Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio. Nell’occasione, l’assemblea civica ha voluto rendere omaggio anche a tutti i fossacesiani che, nel momento di maggior aggressività del virus, sono rimasti colpiti dal batterio, ed a Giuseppe De Simone, vittima del Coronavirus. L’assise civica ha poi approvato il nuovo regolamento e le aliquote relative all’imposta municipale unica (IMU) per il 2020, determinate dalla somma algebrica con la Tassa sui servizi indivisibili (Tasi), quest’ultima abolita, per ottenere la percentuale di calcolo per i versamenti che i cittadini dovranno effettuare. “Si è voluto agevolare il contribuente che, invece di fare due versamenti ne farà uno, che sarà la somma di Imu e Tasi. La percentuale è rimasta quella degli anni passati – ha dichiarato il Sindaco Di Giuseppantonio – quindi da parte nostra, non ci sarà un aumento della pressione fiscale, nonostante le casse comunali sono in sofferenza a causa dei tagli di risorse finanziare fatte ai comuni”.