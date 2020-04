FUCINO, IL TAGLIO DEI PIOPPI FA DISCUTERE. ECCO IL VIDEO

Il taglio dei pioppi in corso nella piana del Fucino

E’ un progetto che perdura da tempo, ma quando le istituzioni danno il via al taglio di alberi, si sono alzate alcune polemiche. Gira infatti un video che vede operai al lavoro (senza il pieno rispetto delle norme di sicurezza, visto il tronco che cade non lontano dall’operaio) all’abbattimento di alcuni pioppi in piena Piana del Fucino.

Si tratterebbe di alberi che periodicamente vengono tagliati. Infatti la stessa opera sarebbe già avvenuta anni fa per poi ripiantare gli alberi. Il fine sarebbe quello di rifornire di legna le aziende del circondario interessate all’approvvigionamento del legname.

L’iniziativa nasce da lontano. E’ del 2014 infatti il via a queste opere sui pioppi nella Piana del Fucino, come riportava IlCentro il 18 gennaio 2018.

Tuttavia sui social è partita ugualmente la polemica scaturita dalle immagini forti del video. C’è chi chi pensa che sia un’opera necessaria per supportare le aziende locali e chi, d’altro canto, lamenta il deturpamento del paesaggio e invita ad investire sulla carta riciclata.

