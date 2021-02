Gaming online: i panel di approfondimento

Gli European Gaming & Gaming Americas Quarterly Meetup, prevedono ben otto incontri o meglio panel che si svolgeranno per tutto il 2021 sostenendo il mondo del Gaming e approfondendo alcuni dei temi più importanti. Un ulteriore sponsor sembra aggiungersi alla già presente Hipther Agency che da oltre tre anni porta avanti i panel. Si tratta di Play’n Go, team già noto nel mondo del gioco online che approfondirà i temi chiave cari agli utenti del settore.

Gli approfondimenti sul gioco online

I panel che si terranno con cadenza trimestrale portano informazioni di qualità al modo del gioco e agli amanti dello stesso. Non solo approfondimenti sul gaming, gli incontri offrono l’opportunità di confrontarsi con esperti del settore e comprendere al meglio il funzionamento di questo mondo innovativo. Già le prime due date hanno ottenuto più di 1000 registrazioni senza contare il team di 40 esperti che risponderà a tutte le questioni e curiosità che potranno avanzare gli interessati. Le discussioni avverranno in modo ordinato secondo regioni per precise, temi specifici ed esperti come componenti di spicco del governo ma anche responsabili del gaming ed altri.

L’apporto degli sponsor

I Meetup non potevano trovare sponsor migliore di Play’n Go, responsabile e leader di tanti giochi pluri-premiati per slot. Il fornitore, propone i propri giochi mobili per slot a società come Eurobet, affermandosi come uno dei più importanti in tutto il mondo. Il portfolio dell’azienda contiene nomi di spicco con giochi personalizzati che sono anche compatibili con qualsiasi sistema operativo. proprio per rendere fruibili i prodotti Play’n Go a tutti i fornitori, l’azienda offre anche software specifici e mirati per garantire la migliore esperienza di gioco. Gli operatori fisici potranno sfruttare tali piattaforme per incrementare gli accessi al Gaming e portare il nuovo modo di giocare ad un livello superiore. Queste soluzioni nell’ultimo anno hanno premiato le società in gioco con richieste che aumentano dell’80% ad ogni trimestre.