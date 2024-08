GEMELLAGGIO TRA LE BANDE D BALSORANO E SEZZE

“Conto alla Rovescia per il Gemellaggio Musicale tra le Bande di Città di Balsorano e Città di Sezze 31 Agosto 2024 Il 31 Agosto sarà un giorno speciale per le comunità di Balsorano (AQ) e Sezze (LT), poiché le rispettive bande musicali si uniranno in un evento storico di gemellaggio che promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

La cerimonia di gemellaggio, che si terrà il 31 Agosto 2024 dalle ore 17.00 alle ore 20.30 presso “P.zza R. Scacchi Balsorano (AQ)”, vedrà le due bande esibirsi insieme per la prima volta, celebrando non solo la musica, ma anche l’amicizia e la collaborazione tra le due città.

L’evento è il culmine di mesi di preparazione e cooperazione tra i membri delle bande, i dirigenti e le amministrazioni locali. “Questo gemellaggio è un’opportunità unica per rafforzare i legami tra le nostre comunità attraverso la musica,” ha dichiarato il Direttore Artistico – Didattico Musicale del Circolo città di Balsorano, M°Davide Radicioli :”Siamo entusiasti di condividere il nostro repertorio con i nostri colleghi di Sezze.”

Il programma della giornata prevede una serie di esibizioni da parte di entrambe le bande, seguite da una performance congiunta che promette di essere il momento clou dell’evento.

Saranno eseguiti brani che spaziano dalla tradizione classica a composizioni moderne, offrendo al pubblico un’ampia gamma di stili musicali.

“Siamo onorati di partecipare a questo evento storico,” ha aggiunto il Presidente del Circolo Culturale Musicale città di Balsorano Dott.ssa Angela Fantauzzi: “La musica ha il potere di unire le persone, e siamo impazienti di suonare insieme ai nostri nuovi amici di Sezze.” Le autorità locali di entrambe le città hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza di tali eventi per promuovere la cultura e l’amicizia.

“Il gemellaggio tra le nostre bande musicali è un simbolo di unità e collaborazione,” ha affermato il sindaco di Balsorano, Dott.ssa Antonella Buffone: “Siamo orgogliosi di ospitare questo evento e di accogliere i nostri amici di Sezze.” L’evento è aperto al pubblico e si prevede una grande affluenza di spettatori.

“Invitiamo tutti a partecipare a questa celebrazione della musica e dell’amicizia,” ha concluso il Direttore Artistico M°Davide Radicioli: “Sarà un’esperienza che ricorderemo per molti anni a venire.” Non perdete l’occasione di essere parte di questo evento storico.

Appuntamento al 31 Agosto 2024 presso “luogo dell’evento”, per una giornata all’insegna della musica e della fratellanza. – Quando: ”31 Agosto 2024 Dalle ore 17.00 alle ore 20.30” – Dove: “P.zza R. Scacchi Balsorano (AQ)” – Ingresso: ”Libero.”