GENNAIO È IL MESE PIÙ ADATTO PER TRADIRE: 7 DONNE E 8 UOMINI SU 10 TENDONO ALLA SCAPPATELLA INVERNALE

Quali sono le attrici e modelle con le quali gli italiani avrebbero volentieri una relazione extra-coniugale? A svelarlo ci pensa un sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale dedicato a chi cerca un’avventura in totale discrezione e anonimato, realizzato su un campione di 2 mila uomini iscritti al portale. Accomunate nel ranking di Incontri-ExtraConiugali.com oltre che dalla bellezza anche e soprattutto dal loro sex-appeal e dalla capacità di scaldare con la loro sensualità questo freddo inverno 2020, sul podio delle attrici e modelle con le quali gli italiani avrebbero volentieri una relazione extra-coniugale troviamo la modella 21enne italiana Vittoria Ceretti (prima), la spericolata attrice 24enne statunitense McKenna Knipe(seconda) e la top model oggi 35enne Bianca Balti(terza), ancora tra le preferite degli italiani.



«Vittoria Ceretti è la top model italiana del momento, tra le più richieste dalle grandi firme della moda» commenta Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale dedicato a chi cerca un’avventura in totale discrezione e anonimato.



Nella classifica delle «icone sexy» del 2020 elaborata da Incontri-ExtraConiugali.com per scoprire le donne più calde con le quali gli italiani tradirebbero la loro compagna, seguono poi la modella italiana 23enne Chiara Scelsi(quarta) lanciata da Karl Lagerfeld e l’attrice statunitense 24enne Courtney Taylor Burness (quinta) nominata agli «Young Artist Awards» come migliore attrice giovane non protagonista per il film “Premonition”.



Tra le altre donne più sexy del 2020, sesta troviamo l’attrice e cantante pop Samantha Boscarino (25 anni), originaria della California, settima l’attrice, cantante e ballerina statunitense Elizabeth Gillies (26 anni) ed all’ottavo posto, l’attrice e cantante statunitense Bella Thorne (22 anni).



Nona segue l’ormai celebre Selena Gomez (27 anni), attrice e cantante apparsa in molte serie televisive della Disney. E, decima, chiude la classifica di Incontri-ExtraConiugali.com, l’attrice israeliana naturalizzata statunitense Odeya Rush (22 anni) che ha iniziato a recitare all’età di 12 anni.



«Quello di gennaio è un mese “caldo” per i tradimenti» sottolinea Alex Fantini. «Dopo Natale e Capodanno -prosegue il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com– gennaio continua ad essere un momento di boom per i tradimenti: 7 donne e 8 uomini su 10 tenderanno a tradire il loro partner proprio durante questo mese. Il fascino del proibito e anche il rischio di essere scoperti riguarda sia gli uomini che le donne».



In questo periodo, secondo quanto rileva Incontri-ExtraConiugali.com, sono soprattutto le donne giovani, in media di 32 anni, a sentirsi più sensuali ed a voler un’esperienza al di fuori della propria relazione. Per loro, una scappatella è un gioco, una sorta di gara per competere con il partner.



Le donne più grandi, invece, scelgono di avere un amante semplicemente per provare delle nuove esperienze e per riaccendere la passione e il desiderio.