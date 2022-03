GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE FORESTE: UN ULIVO DELLA PACE NELLA SCUOLA DI VIA DELLE CASETTE A PESCARA

E’ stato piantato un nuovo ulivo nella scuola primaria di via delle Casette (istituto comprensivo Pescara 1) questa mattina in occasione della Giornata internazionale delle Foreste istituita dall’ONU che coincide con il primo giorno di primavera. L’iniziativa, promossa da Campagna Amica, Coldiretti, Coldiretti Donne Impresa, Consulta florovivaistica Coldiretti, Terranostra e Fondazione Univerde, ha coinvolto studenti e insegnanti quale gesto simbolico per ricordare il valore delle piante alle nuove generazioni in un momento in cui la tutela del verde assume una importanza determinante e strategica per il futuro ma anche per lanciare un messaggio di pace in un momento difficile per la guerra in Ucraina.

All’iniziativa erano presenti le responsabili di Coldiretti Donne Impresa di Pescara e Chieti Angiolina De Angelis e Cecilia Di Primio (quest’ultima anche in qualità di florovivaista); il presidente dell’Associazione agrimercato d’Abruzzo che gestisce i mercati di Campagna Amica nonché delegato dei Giovani di Coldiretti Giuseppe Scorrano e il vice presidente dell’Associazione Agrimercato Marco Di Mascio. Grande la partecipazione dei bambini della classe quarta, che stanno svolgendo con Coldiretti anche il progetto di educazione alimentare e sulla sostenibilità. Gli studenti, sotto lo sguardo attento delle insegnanti Paola D’Angelo, Francesca Di Tonto e Francesca Capozucco, hanno contribuito alla piantumazione partecipando ad una mini lezione all’aperto sull’importanza della cura del verde.

“Un modo per ribadire l’importanza del verde nei centri urbani anche nella lotta ai cambiamenti climatici proprio per la capacità di catturare Co2 – spiega Coldiretti Abruzzo – La scelta di piantare l’ulivo, inoltre, non è casuale. Si tratta di una coltivazione che caratterizza da sempre il paesaggio abruzzese e richiama il valore simbolico della pace, soprattutto in questo momento storico e alla vigilia della santa Pasqua”.