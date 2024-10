Giuliano Montaldi porta l’Abruzzo al Salone dell’Alto Artigianato Italiano con la sua Presentosa Stregonia

Per il secondo anno consecutivo, il maestro orafo Giuliano Montaldi partecipa al prestigioso Salone dell’Alto Artigianato Italiano a Venezia, promosso dal Comune e organizzato da Vela spa nell’ambito del progetto “Venezia e la sua laguna: gestione e valorizzazione dei flussi turistici”. L’importante vetrina inaugurata questa mattina, sostenuta dal ministero del Turismo con l’obiettivo di valorizzare i comuni con siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, vede grazie a Montaldi l’Abruzzo al centro della scena.

Il maestro, autore della collezione “I Love Abruzzo” e noto per la sua abilità nell’arte orafa e per il suo profondo legame con la storia e l’archeologia dell’Abruzzo, presenta quest’anno all’evento che celebra l’arte e la manifattura del nostro Paese all’interno dell’Arsenale di Venezia, un gioiello simbolico e innovativo: “La Presentosa Stregonia”. Questo pezzo, che riflette secoli di tradizione abruzzese, rappresenta un vero omaggio al patrimonio culturale e naturale della regione.

La “Presentosa Stregonia” è un medaglione dalla struttura solare con 20 raggi, decorato da riccioli di filigrana. Al centro, due cuori di rubino sono uniti da un crescente lunare, circondati da minuscole stelle che si ispirano alle colonie fossilizzate di esacoralli, antichi fossili della Maiella, conosciuti come “stellarie”. In passato, questi fossili erano utilizzati per scacciare le maledizioni, conferendo al gioiello un significato apotropaico, protettivo.

Il gioiello è ulteriormente impreziosito da esagoni traforati in oro bianco, che accentuano la complessità e il messaggio di protezione, rivolto a chi lo indossa. Montaldi combina sapientemente creatività e tradizione, dando vita a un’opera che celebra l’antica arte orafa abruzzese con un tocco di innovazione.

Secondo l’antropologa Adriana Gandolfi, “La Presentosa Stregonia rappresenta un legame tra passato e presente, tra protezione e amore, rendendo il gioiello non solo un accessorio, ma un simbolo di affetto e magia”.

Montaldi sarà al Salone dell’Alto Artigianato Italiano a Venezia, dove esporranno 140 artisti provenienti da tutta Italia, fino a domenica.