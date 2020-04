Gli italiani si inventano nuovi passatempi per trascorrere la quarantena

Mentre sono costretti a casa per le restrizioni che hanno l’obiettivo di limitare il contagio da coronavirus, gli italiani si inventano sempre più nuovi passatempi per trascorrere il tempo, le loro giornate all’interno dell’abitazione. Il motto per questo periodo è “restiamo a casa”. Non si tratta soltanto di un invito, ma di un vero e proprio obbligo, che obbedisce al senso di responsabilità di ciascuno di noi. Proprio per questo motivo molti italiani si sono ritrovati in quarantena. Tutto ciò può comportare un senso di noia, dettato dal dover rimanere a casa a lungo, senza avere la possibilità di uscire. Ma cosa si può fare a casa durante il tempo della quarantena? Ecco alcuni suggerimenti.

Fare investimenti online

Per esempio alcuni si dedicano a scoprire i Forex Trading tips dalla Gazzetta del Trading Italiano. Infatti il Forex può essere un’opportunità importante da sfruttare proprio in questo periodo di quarantena. Molti hanno ritrovato l’interesse a cimentarsi nel Forex Trading, il mercato in cui si scambiano le diverse valute.

Non a caso il Forex può essere considerato il più grande mercato finanziario in tutto il mondo, con la possibilità di operare in qualsiasi momento 24 ore su 24. Se hai un piccolo capitale da investire, cimentarti nel Forex Trading potrebbe essere un’ottima opportunità per passare il tempo e per scoprire un settore a cui magari fino a questo momento non ti eri interessato.

Dedicarsi alla lettura

Alcuni italiani, in questo periodo di quarantena, si dedicano prettamente alla lettura. Alcuni preferiscono la lettura da soli, che implica una certa concentrazione e una certa predisposizione al lasciarsi andare, anche assaporando veri momenti di relax.

Altri invece proprio in questo momento stanno sperimentando la lettura ad alta voce. Molti si dedicano a leggere ad alta voce per tutta la famiglia. Potrebbe essere un’opportunità interessante per condividere argomenti di discussione.

Guardare le serie TV

Molti si dedicano alla TV. Spesso ci si lamenta del fatto che non si ha abbastanza tempo per guardare le proprie serie TV preferite oppure per avere la possibilità di scoprirne di nuove. Sicuramente, per scacciare la noia, è molto interessante stare seduti in completo relax sul divano di casa propria a guardare la TV e tutti gli innumerevoli programmi che possiamo gustarci senza essere disturbati.

Dedicarsi all’informazione

Avere maggior tempo significa anche avere la possibilità di approfondire. Il tempo della quarantena ci spinge ad interrogarci anche su che cosa veramente stia accadendo sia in Italia che in tutto il mondo.

Naturalmente non si tratta soltanto di notizie che riguardano il diffondersi della pandemia, ma potrebbe essere anche un’occasione importante per informarsi anche sui fatti che succedono intorno a noi in generale.

Cucinare

A volte cucinare può essere davvero rilassante. Si ha la possibilità di sperimentare, di provare piatti nuovi oppure ci si può dedicare a cucinare i piatti della tradizione, quei manicaretti che sono i preferiti in famiglia.

Potrebbe essere anche un modo di coinvolgere gli altri membri della famiglia, magari dedicandosi tutti insieme alla preparazione di uno specifico dolce. Non servono chissà quali ingredienti, visto che anche le ricette semplici, fatte con le proprie mani, possono risultare un vero e proprio successo.

Dedicarsi al giardinaggio

È stato provato anche da studi scientifici che sono stati condotti sull’argomento che fare giardinaggio è davvero una pratica molto importante per stimolare l’attività fisica e per favorire l’ottimismo.

Molti italiani infatti stanno sfruttando questo tempo in cui sono chiusi in casa per dedicarsi al giardinaggio. Soprattutto sfruttano questa possibilità coloro che hanno un terrazzo o un balcone. Stare a contatto con la natura favorisce i pensieri positivi e può rappresentare un’occasione di relax e allo stesso tempo un modo per allontanare la noia.