Grande prova dell’Isweb Avezzano Rugby che vince per 50-17 contro la Primavera. Troiani: vittoria dedicata al nostro pubblico

Avezzano. L’Isweb Avezzano Rugby sconfigge 50-17 la Primavera Rugby ed è sempre più sola al quarto posto. I ragazzi dell’head coach Vincenzo Troiani si sono resi autori di una prova maiuscola contro un avversario ostico che ha combattuto con determinazione su ogni pallone. Il primo tempo si è chiuso con il vantaggio dei padroni di casa per 24-17, andati in meta dopo pochi minuti con Capone, ma nella seconda frazione di gioco gli abruzzesi hanno cambiato marcia e, oltre a segnare diverse mete, non hanno subito punti, prendendo il largo nel punteggio fino al 50-17 finale.

Da segnalare il dominio in mischia dei gialloneri e le due mete tecniche subite dalla Primavera, ma anche la precisione al piede del mediano di mischia Ficcandenti, per l’occasione anche calciatore. Oltre alla vittoria e all’ottima prestazione corale della squadra, l’altra nota lieta della giornata è stato il ritorno in campo dopo un lungo periodo di assenza di Lorenzo Di Matteo. Un gradito ritorno di un giocatore importante.

Questo il commento dell’head coach Vincenzo Troiani a fine partita: “era una partita che dovevamo vincere per tornare a entusiasmare i nostri tifosi. Da tre mesi non vincevamo in casa e riavere a disposizione il calore del pubblico è fondamentale per questa società. Il sedicesimo uomo ci spinge a fare sempre il nostro meglio. La vittoria la dedichiamo proprio a loro, ai nostri sostenitori che ci sono sempre vicino. Consentitemi una parola speciale per Lorenzo di Matteo che, dopo un lungo periodo di assenza dai campi, è tornato a indossare con grande spirito i colori gialloneri. È una vittoria nella vittoria di oggi”.

Soddisfatto anche il giovane trequarti ala Mattia Rosa: “il pubblico che ci segue conosce la nostra determinazione e sa che mettiamo il cuore quando scendiamo in campo. Quella di oggi era una partita che volevamo assolutamente vincere. É stato un match combattuto e agguerrito. Già da domani torneremo ad allenarci con intensità per puntare alla vittoria nel prossimo match”.

Tabellino gara

Avezzano (AQ), stadio “A.Trombetta” – domenica 19 marzo

Isweb Avezzano Rugby v Primavera Rugby 50-17 (24-17)

Marcatori: p.t. 5’m. Capone, tr. Ficcadenti (7-0), 15′ m. tr. Marocchi (7-7), 21′ c.p. Ficcadenti (10-7), 30′ Lanciotti R., tr. Ficcadenti (17-7), 32′ m. Malaspina tr. Marocchi (17-14), 35′ m.t. (24-14). 40′ c.p. Marocchi (24-17) s.t. 53′ m.t. (31-17), 61′ m. Mammone, tr. Ficcadenti (38-17), 72′ m. Giangregorio (43-17), 80′ m. Ponzi, tr. Ponzi (50-17).

Isweb Avezzano Rugby: Lanciotti R., Tinarelli, Schanton, Di Matteo, Capone, Natalia, Ficcadenti, Ponzi, Corò, Costantini, Giangregorio, Martini, Laguzzi, Lanciotti S, Mocerino. A disp: Mammone, Leonardi, Zavatti, Trombetta, Babbo, Pallotta, Rosa, Della Cagna. All: Troiani

Primavera Rugby: Alessi, Di Giacomo, Pastena, Marocchi, Triolo, Marocchi, Milardi, Callori, Santantonio, Roscioli, Malaspina, Palombi, Belcastro, Di Giacomo, Di Resta. A disp: Serini, Giunta, Dinacci, Gasperini, Fiore, Zorzi, Cesaretti, Manzi. All: Caffaratti

Arb: Acciari (PG)

Cartellini: 35′ Roscioli (Primavera Rugby); 53′ Di Resta (Primavera Rugby)

Calciatori: Ficcadenti (Isweb Avezzano Rugby) 4/5, Ponzi (Isweb Avezzano Rugby) 1/1, Marocchi (Primavera Rugby) 3/3

Note: giornata soleggiata con un vento leggero

Punti conquistati in classifica: Isweb Avezzano Rugby 5, Primavera Rugby 0