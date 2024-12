Guardiagrele: dal 13 al 15 dicembre 2024 torna “Artigianato Artistico e Sapori d’Abruzzo” promosso dall’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese

E’ giunto alla nona edizione “Artigianato Artistico e Sapori d’Abruzzo” l’evento promosso dall’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese a Guardiagrele che punta a promuovere anche le eccellenze enogastronomiche abruzzesi. Il sipario si alzerà il 13 dicembre alle ore 17 nel palazzo dell’Artigianato di Via Roma 28.

“Il nostro obiettivo è promuovere l’artigianato artistico tutto l’anno coniugandolo con ciò che di meglio il territorio riesce ad esprimere e l’enogastronomia rappresenta una eccellenza.” dichiara Gianfranco Marsibilio, presidente dell’Ente.

Per il puntuale e gustoso appuntamento pre natalizio, 3 saranno i temi proposti durante le tre giornate: panettone artigianale del territorio, i Formaggi Pecorini d’Abruzzo abbinati al vino ed il Miele della Maiella Orientale.

La prima giornata vedrà la partecipazione di Tiziana Magnacca Assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo e si aprirà con la masterclass: “Il panettone artigianale del territorio” a cura del tecnologo Attilio Di Sciascio che illustrerà i segreti per riconoscere un panettone artigianale da uno industriale, seguirà la degustazione dei panettoni abbinati ai vini della Cantina Dora Sarchese grazie alla partecipazione del vignaiolo Nicola D’Auria e ai pasticceri del territorio. In serata è prevista la “Cena con delitto” presso il Ristorante Santa Chiara, per una esclusiva cena piena di suspance. Affrettatevi a riservare il vostro posto.

Un’ altra masterclass aprirà la giornata di sabato, con la partecipazione di Lucio Zazzara Presidente del Parco Nazionale della Maiella, sarà dedicata ai Formaggi Pecorino delle 4 province abruzzesi con il Prof ordinario Leonardo Seghetti, dello chef stellato Peppino Tinari e dell’allevatore del Pecorino di Farindola Pietropaolo Martinelli, i pecorini saranno sapientemente abbinati ai vini dell’Az. Agricola Santoleri.

La novità dell’anno riguarderà un particolare Street food a base di Arancino rivisitato all’abruzzese, gin e birra artigianale abruzzese, a cura di Pizze e Delizie e Caffè Mercato.

Per concludere, domenica 15, sarà protagonista il miele della Maiella orientale, partendo dal laboratorio di smielatura per adulti e bambini a cura dell’Apicoltura Glam fino alla masterclass, dove parteciperanno il botanico e naturalista Aurelio Manzi, gli apicoltori Alfonso Bianco e Valentina Larcinese e l’Ass.ne Apicoltori Professionisti d’Abruzzo nelle persone del presidente Luigi Iacovanelli e Paolo Iacovanelli, quest’ultimo che condurrà anche un mini corso d’analisi sensoriale.

Il pomeriggio si concluderà con la degustazione di tisane, elisir e prodotti fitoterapici della Maiella prodotti dall’erborista e ricercatrice Anna Lisa Cantelmi.

Le masterclass saranno moderate dal tecnologo alimentare Valerio Colasante.

Non resta che visitare il Palazzo dell’Artigianato di Guardiagrele, in via Roma 28, nei giorni 13-14 e 15 dicembre dove sono stati allestiti i Mercatini di Natale con il “Regalo Sospeso” e le esposizioni dei presepi di Fiorella Di SANTEDICOLA E FRANCESCO PIETRUNTI che rimarranno aperti fino al 06 gennaio 2025.