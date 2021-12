Guida l’auto perfetta con il noleggio a lungo termine

Per privati, famiglie, imprenditori ed aziende l’automobile è un mezzo di trasporto fondamentale ed indispensabile per gli spostamenti quotidiani, per i viaggi sia di piacere che per motivi professionali.

Poter guidare un veicolo affidabile, sicuro su strada è un’esigenza oltre che una necessità.

Purtroppo, però, con il passare del tempo l’auto è soggetta all’usura richiedendo, quindi, frequenti controlli, ed in alcuni casi è opportuno acquistarne una nuova.

Naturalmente, l’acquisto comporta una spesa che influisce notevolmente sul budget familiare o personale. Cosa fare quindi? Continuare ad affidarsi ad un veicolo non più efficiente e sicuro?

Una soluzione a questa situazione è il noleggio a lungo termine, il quale si differenzia dal noleggio a breve termine ovviamente per la sua durata e per la possibilità di personalizzare l’auto scelta, scegliendo la durata del contratto, il chilometraggio annuale, il colore e gli optional del veicolo a seconda dei propri gusti.

Il noleggio a lungo termine Firenze, in Toscana, ed in molte altre regioni d’Italia, è una formula diffusa e particolarmente apprezzata, in quanto risulta essere innovativa, comoda, pratica, veloce, trasparente e sicura.

Per poter scegliere il veicolo e per conoscere le risposte alle proprie esigenze è sufficiente contattare l’agenzia che eroga tale servizio.

Come funziona il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine è un vero e proprio contratto che semplifica la mobilità evitando l’importante spesa legata all’acquisto di un veicolo nuovo.

Questa formula contrattuale la cui durata minima è pari a dodici mesi, offre numerosi vantaggi sia dal punto di vista economico che gestionale.

Innanzitutto, è bene specificare che il canone mensile dipende dal tipo di veicolo scelto, dalla casa produttrice e dal numero dei chilometri che si prevede di percorrere. Trattandosi di un vero e proprio contratto, quindi con validità legale a tutti gli effetti, le condizioni saranno chiaramente specificate.

Alla scadenza naturale del contratto, il fruitore del servizio potrà liberamente scegliere se acquistare l’auto al prezzo di mercato, se noleggiare un altro veicolo oppure se rinnovare il contratto tenendo la stessa auto. Inoltre, non vi sarà alcuna maxi-rata finale e alcun obbligo per il cliente.

Nel canone mensile sono incluse le seguenti voci (naturalmente, è bene sempre leggere il contratto prima della firma e confrontarsi con l’addetto che seguirà la pratica):

Cambio gomme stagionali;

Assicurazione RCA;

Assicurazione furto e incendio;

Manutenzione ordinaria e straordinaria;

Soccorso stradale h24;

Copertura danni;

Auto sostitutiva in caso di sinistro;

Possibilità di permutare il vecchio veicolo.

Quali sono i vantaggi del noleggio a lungo termine?

Innegabilmente, la possibilità di poter guidare un veicolo nuovo e sicuro evitando di acquistarlo è il primo vantaggio.

Vi sono, però, anche altri vantaggi.

Il contratto indicherà dettagliatamente le condizioni del noleggio, pertanto i costi saranno fissi e predeterminati.

Per quanto concerne il noleggio da parte di aziende e possessori di partita Iva, invece, sarà possibile detrarre la spesa, la fiscalità sarà chiara e trasparente. Inoltre, questa formula si rivela essere molto interessante per le aziende che vogliono rinnovare il parco auto in quanto si ridurranno notevolmente le spese.