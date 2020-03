I giochi online più amati e dove trovarli

Come prevedibile dal recente andamento dell’industria del gioco, il 2019 si è rivelato un anno decisamente positivo per il settore, caratterizzato da un incremento esponenziale dei giocatori in rete. Uno dei fenomeni che più ha interessato il gaming in questi anni è stato, però, il graduale passaggio da dispositivi fissi come il pc a dispositivi mobili come smartphone e tablet, capaci di garantire la stessa fluidità e lo stesso grado di avanzamento tecnologico del pc, ma anche maggiore libertà al giocatore, al quale è data la possibilità di giocare in rete in ogni momento e in qualsiasi luogo. Le tipologie di gioco presenti online sono davvero tante, ma quali sono le più apprezzate e dove si possono trovare?

Le slot machine

Nel settore specifico del gioco d’azzardo, la tipologia più apprezzata dagli italiani continua ad essere quella delle slot machine. Proprio a partire dal 2015, infatti, il mercato delle slot avrebbe conosciuto una crescita tale da rendere il nostro Paese uno dei primi d’Europa per il numero di slot disponibili sul territorio.

Se le slot continuano a riscuotere successo anche nei bar o nelle sale da gioco fisiche, altrettanto grande è l’interesse mostrato dai giocatori nei confronti delle numerose slot machine disponibili online. Sono tante, infatti, le piattaforme che permettono di giocare gratuitamente alle slot più in voga del momento, in modo da permettere ai principianti di acquisire dimestichezza con le regole dei singoli giochi.

Una volta capiti i principali meccanismi, poi, è possibile andare alla ricerca di qualche bonus senza deposito per giocare online: molti casinò in rete, infatti, mettono a disposizione dei giocatori un bonus di benvenuto in denaro o in giri gratis da impiegare su una selezione di slot machine.

Nei casi dei bonus senza deposito, in particolare, il bonus può essere utilizzato subito dopo la registrazione al casinò, senza alcun bisogno di effettuare un primo deposito sul proprio conto di gioco. Proprio per questo motivo, questa tipologia di bonus è tra le più apprezzate e ricercate dai giocatori meno esperti, interessati prima di tutto a far pratica prima di mettersi completamente in gioco.

I giochi di carte

Dalle origini antichissime, i giochi di carte continuano ad essere tra i più apprezzati dalla popolazione mondiale, anche nella loro versione online. Sul web, ormai, è possibile trovarne ogni variante, persino il più semplice solitario.

È chiaro che la possibilità di giocare online semplifichi di molto la vita dei giocatori: in rete, infatti, si azzera il problema del mazzo di carte da portare sempre con sé o, ancora, quello di dover cercare qualcuno disposto a giocare proprio quando si ha più voglia.

Oltre al solitario, tra i giochi di carte più apprezzati in rete compaiono anche la scopa e la canasta. Solitamente, nel caso in cui si scelga di giocare online a giochi che prevedono più di un giocatore, le piattaforme permettono di scegliere tra più modalità di gioco: la prima prevede uno scontro con l’intelligenza del computer; la seconda prevede invece una sfida diretta con altri giocatori connessi. In quest’ultimo caso, quindi, è proprio come giocare con un amico.

In rete non mancano poi versioni di giochi amatissimi come Uno, il famoso gioco che ha come obiettivo quello di liberarsi dalle carte in mano prima degli avversari. Anche in questo caso, uno dei principali vantaggi di giocare in rete è quello di poter sfidare un enorme quantità di sconosciuti in qualunque momento, servendosi magari anche delle chat room spesso disponibili per fare amicizia o discutere di particolari strategie di gioco.

Qualunque sia il vostro gioco preferito, in rete ne troverete sicuramente una versione disponibile. Su molte piattaforme, tra l’altro, anche completamente gratuita.