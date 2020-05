Nell’augurare a tutti noi un presto ritorno alla normalità, da oggi, a Giulianova arriva un’importante novità a favore del commercio locale. L’iniziativa nasce dall’unione di idee fra la Pro Loco Giulianova e Radio Azzurra Giulianova. Si tratta di un servizio gratuito in evoluzione, un nuovo gruppo Facebook che si propone come strumento in più per il commercio locale e per favorire le scelte di potenziali clienti. L’iscrizione al gruppo è aperto a tutti i cittadini e alle partite iva, in particolare quelle di Giulianova. Il gruppo si chiama “Giulianova Shopping” e vuole essere anche l’alternativa per chi ha l’abitudine di fare acquisti online. Questo in certi casi negli anni se n’è abusato e innegabilmente ha messo in difficoltà il commercio territoriale. Per questo oggi l’invito è di servirsi anche di questo strumento, dove magari si può trovare ciò che si cercava, a parità di prezzo, con minor tempo di attesa, maggior garanzie di assistenza, proprio in un negozio vicino casa. Nel frattempo gli amministratori del gruppo presentano le prime linea guida su una locandina, con l’augurio di far capire i più aspetti utili del servizio. Al supporto del progetto ci sono anche associazioni e altri gruppi Facebook, mentre la Pro Loco Giulianova si riserverà un’attenzione in più ai propri tesserati partita iva, con pubblicazioni di prodotti o offerte speciali inseriti su “Giulianova Shopping” condividendoli in ulteriori canali dove ha collaborazione.

I PICCOLI NEGOZI SONO LA VITA DEL TUO PAESE, COMPRA NEI PICCOLI NEGOZI E DAI VITA AL TUO PAESE !