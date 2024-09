I Sentieri dei Lupi e Mtb Abruzzo Cup: appuntamento con la tradizione il 29 settembre a Collarmele

Con l’approdo dell’autunno, la Granfondo I Sentieri dei Lupi giunge alla diciottesima edizione dimostrando sempre maggiore interesse e crescendo di anno in anno, ragion per cui è riuscita a raggiungere livelli notevoli sul fronte tecnico-sportivo e anche nella qualità dei partecipanti. L’appuntamento è per domenica 29 settembre nel suo classico “feudo”: Collarmele.

L’organizzazione dell’Asd Collarmele Mtb è perfetta più che mai per questa classica di congedo della mountain bike abruzzese, oltre ad essere conosciuta ed apprezzata da più parti d’Italia, contraddistinta dal consueto appellativo “NO HEROES ONLY HUNTERS” (“no eroi, solo cacciatori”).

Oltre alla Mtb Abruzzo Cup, la Granfondo I Sentieri dei Lupi fa parte dei circuiti extra-regionali Rampitek e I Sentieri del Sole e dei Sapori.

Per questa edizione 2024 c’è ottimismo in seno agli organizzatori locali per la crescita costante delle adesioni (superata ampiamente quota 250) e già questo basta per assicurare spettacolo e affluenza di gente a Collarmele.

Il percorso granfondo è interamente sterrato di circa 54 chilometri per 1483 metri di dislivello. La prima parte è un anello di 32 chilometri in comune con i partecipanti alla prova Classic. Un tracciato che contempla strade bianche sterrate di facile percorrenza con discese sassose, oltre a un paio di single track molto divertenti per rendere più tecnico e piacevole lo stesso percorso.

Quello classic non è altro che un’escursione non competitiva, rilassante per godere il panorama mozzafiato e in cui l’ordine d’arrivo è puramente indicativo soltanto per gratificare tutti i partecipanti. I primi 5 arrivati al traguardo riceveranno un omaggio. Il classic misura 32 chilometri con 950 metri di dislivello il cui termine coincide con il passaggio sotto la linea del traguardo in paese con la granfondo che prosegue per i restanti 22 chilometri.

In piazza 1°Maggio il ritrovo alle 7:30 e la partenza alle 9:30, info complete https://www.sentierideilupi.it/regolamento/

In virtù di ultima prova del circuito Mtb Abruzzo Cup si possono consultare le classifiche complete individuali e di società a questo link di Accademia del Tempo (Cronotag) AbruzzoMTBCUP 2024