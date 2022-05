I vantaggi della vacanza in crociera

Con l’Estate ormai alle porte, milioni di italiani sono pronti a partire per le vacanze estive, cercando di organizzare il soggiorno che possa essere il più possibile coerente con le proprie esigenze, così da evitare una perdita di tempo e di denaro. Proprio per questo la decisione sulla tipologia di vacanza da scegliere per i pochi giorni che abbiamo a disposizione per staccare dal lavoro e ricaricare le batterie diventa un elemento fondamentale che non può essere preso sottogamba.

Tra le tante proposte sul mercato, la crociera sembra essere la più indicata, in quanto in grado di trovare il consenso da parte di una larga e diversificata fetta di pubblico, grazie alla varietà di attività offerte, moltitudine di località da visitare e spazi e svago dedicato a ogni fascia d’età o tipologia di viaggiatore.

Perché la crociera

Come dicevamo, l’organizzazione della propria vacanza può rappresentare un momento critico nel quale spesso si deve fare i conti con i diversi desideri dei nostri compagni di viaggio o l’esigenza di determinate attività per venire incontro alle necessità di anziani, coppie di giovani o bambini. In quest’ottica, quindi, riuscire a trovare una soluzione che possa accontentare tutti è praticamente impossibile se decidiamo per un soggiorno “classico”, diverso invece è il discorso relativo alla crociera.

I vantaggi nell’optare per una vacanza in crociera sono molti e riguardano sia le variabili prettamente turistiche che quelle economiche e logistiche, mai da sottovalutare specie in questo periodo.

In primis non possiamo non considerare l’assenza totale di organizzazione a nostro carico: quando decidiamo di partire per una crociera, infatti, non dobbiamo preoccuparci di tutti quegli aspetti relativi alla prenotazione del volo o del treno, la selezione della struttura alberghiera e dei tour turistici migliori. Questi fattori, infatti, sono interamente nella responsabilità della società che organizza il viaggio e noi dobbiamo pensare unicamente a fare la valigia con tutto il necessario.

Altro punto fondamentale riguarda la capacità di soddisfare un pubblico molto variegato: che sia una coppia giovane o adulta, con bambini o meno, o ragazzi che vogliono solo divertirsi, a bordo delle navi esiste ogni tipo di comfort dedicato agli amanti del relax così come a coloro che praticano sport assiduamente, ai più piccoli in continuo movimento, così come agli adolescenti che amano la discoteca e la vita notturna. Tutti quindi troveranno le attività, anche sulla terra ferma, che faranno al proprio caso, senza la possibilità che qualcuno possa essere escluso.

Uno dei vantaggi principali della crociera è rappresentato anche dall’opportunità di poter visitare diverse località nel giro di pochi giorni, evitando scomodi spostamenti, e facendosi coinvolgere in escursioni e tour già organizzati a priori così da cogliere gli elementi più interessanti del proprio soggiorno.

Ultimo, ma non meno importante, il risparmio economico. Che tu sia da solo o in famiglia, partire è sinonimo di spesa, tra viaggio, alloggio e pasti, ai quali si aggiungono ulteriori esborsi per le attività. Con la crociera è possibile selezionare diverse formule, compresa l’All Inclusive, con le quali a fronte di una somma, molto ridotta rispetto alla vacanza classica, è possibile usufruire di tutti i servizi che coinvolgono ogni aspetto del soggiorno.

Crociere per single: la tendenza per i più giovani ma non solo

Come detto in precedenza, esistono innumerevoli formule per le vacanze in nave, che si differenziano l’una dall’altra per le diverse attività proposte a bordo e sulla terraferma. Si va da quelle interamente dedicate al relax ad altre centrate sul divertimento e la frenesia, passando per quelle cucite su misura per le famiglie con bambini o le coppie in cerca di romanticismo. Negli ultimi anni, poi, hanno avuto un grande successo le crociere per single, un modo per venire incontro alle esigenze di chi parte senza partner in solitaria. Chi decide di partire con questa formula, avrà la certezza di essere circondato da gruppi di persone single come lui, in cerca di nuove conoscenze tra chi condivide gli stessi interessi e desideri. Un modo per mettersi alla prova e superare alcune difficoltà caratteriali, mettendo in mostra tutte le caratteristiche personali che nella vita di tutti i giorni si fa fatica ad esprimere. Un’esperienza innovativa attraverso la quale sperimentare le proprie capacità relazionali e uscire dalla routine classica, con la garanzia di aver fatto la scelta più coerente rispetto alle proprie aspettative, e l’opportunità di costruire nuove amicizie e trovare, perché no, il proprio o la propria compagno/a di vita.