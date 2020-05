Ideal Slim vs Eleganza gocce: quale scegliere? Caratteristiche, differenze INCI e benefici per dimagrire

Trascorsi i mesi invernali e con la primavera già alle porte, sembra comune la preoccupazione di tutti coloro che dopo settimane di stravizi, si trovano a dover fare i conti con la bilancia. Il momento della prova costume sembra ancora lontano, ma è proprio durante le prime giornate di sole che puntuale arriva il pensiero e la preoccupazione di non riuscire ad eliminare per tempo i kg acquisiti giorno dopo giorno, negli ultimi mesi. È in questo periodo dell’anno che le palestre iniziano a popolarsi e nel quale i più pigri cercano soluzioni alternative o un aiuto extra per poter dimagrire, magari senza fatica.

Integratori naturali: di cosa si tratta?

Sono sempre più numerose le persone che, in preda all’ansia da dimagrimento, si trovano ad acquistare integratori naturali che possano essere da supporto e riescano a velocizzare il processo di dimagrimento. È di fondamentale importanza, prima di spiegare di che cosa si tratta, sottolineare che affinchè qualsiasi prodotto, naturale o no, abbia un minimo di efficacia è importante assumerlo in concomitanza di una dieta ipocalorica e di uno stile di vita sano.

Quando facciamo riferimento agli integratori naturali, parliamo di prodotti di origine vegetale o biologica che vengono assunti per favore il dimagrimento, migliorando quindi lo stile di vita e la salute del corpo di chi lo assume e andando ad agire sul metabolismo e sull’eliminazione dei grassi. Gli integratori alimentari naturali possono essere assunti sotto forme diverse. Oggi andremo a metterne a confronto due tra i più utilizzati realizzati in gocce e richiesti al momento: Ideal Slim e Eleganza Gocce.

Ideal Slim: le gocce che aiutano a perdere peso

Tra i tanti prodotti attualmente in commercio e tra la vasta scelta di integratori alimentari naturali tra i quali è possibile scegliere, uno dei più acquistati ed apprezzati dagli utilizzatori sembra essere “Ideal Slim“, un prodotto realizzato in gocce e del tutto naturale.

Composto da un mix di estratti di tè verde, caffè verde, ginseng, cordyceps, kivano, cherimola e longan, viene venduto in gocce da assumere regolarmente e ogni giorno, due volte al giorno, per dare supporto all’attività fisica e ad una sana alimentazione. Grazie alle sue proprietà, queste gocce vanno ad agire direttamente sulla fame nervosa, sul metabolismo lento e sulla ritenzione idrica, i tre principali problemi che poi portano, in un modo o nell’altro, inesorabilmente, all’aumento di peso. Sono proprio questi i fattori da colpire per poter pensare di andare a migliorare la propria situazione fisica, magari in maniera più semplice.

Stando ai pareri degli utilizzatori abituali di Ideal Slim, emerge che questo prodotto va ad agire in maniera efficace sulla riduzione del girovita, della massa grassa e della fame nervosa. È proprio quest’ultima a determinare uno dei problemi principali legati alle difficoltà di dimagrire: l’ansia, la sensazione di avere sempre fame, lo stress dato dalla privazione di determinati alimenti. Agendo direttamente sul sistema nervoso, Ideal Slim va a migliorare anche questo fattore, rendendo più sereno il processo di dimagrimento di chi ne fa uso.

Allo stesso tempo, questo prodotto va a lavorare sul metabolismo, rendendolo più veloce e migliorando quindi i tempi nel quale i grassi vengono bruciati ed eliminati, lasciando spazio alla massa magra.

Per maggiori informazioni su Ideal Slim: https://www.inversaonlus.it/ideal-slim-gocce-dimagranti-perche-funziona-dove-si-acquista-prezzo-e-opinioni/

Eleganza gocce: un integratore dimagrante apprezzato dagli utilizzatori

“Eleganza gocce” è il secondo tra gli integratori dimagranti scelti in maggior misura dagli utilizzatori alle prese con una dieta o che vorrebbero un aiuto per poter perdere i kg di troppo nel minor tempo possibile e in maniera magari semplice. Il discorso fatto in precedenza vale anche adesso: gli integratori possono essere un valido aiuto se inseriti in un contesto di vita alimentare sana, ma non sono di certo un miracolo e vanno quindi presi per ciò che sono. Basta non saper conteggiare le calorie, fare abbinamenti sbagliati o non avere uno stile di vita sano e perdere peso, anche se si tratta soltanto di pochi kg, può diventare davvero complicato.

Una volta acquisito uno stile di vita sano e corretto, per potersi dare un aiuto, utilizzare un integratore dimagrante naturale come Eleganza gocce può essere una buona idea. Si tratta di un prodotto realizzato dal mix di estratto di cactus Caralluma Fimbriata, Gymnema Sylvestre estratto di foglie, Bromelia ananas e estratto di melone amaro.

Oltre a combattere e contrastare il grasso ed i kg in eccesso, queste gocce hanno anche un’altra caratteristica che le rende amate dagli utilizzatori e che non va di certo presa sottogamba. Si tratta appunto di un prodotto che va a contrastare l’insorgere di determinate malattie come: diabete, ipertensione, artrite, infarto e ictus, di sicuro spesso legate anche ad un peso eccessivo.

Affinchè i risultati e gli effetti dell’utilizzo di Eleganza gocce siano evidenti e duraturi nel tempo, è fondamentale che queste vengano assunte due volte al giorno dopo i basti, assieme ad un bicchiere d’acqua.

Anche essendo un prodotto del tutto naturale, è sconsigliato utilizzare questo prodotto se si è in stato di gravidanza, onde evitare effetti collaterali inaspettati. Per maggiori informazioni su Eleganza gocce: https://www.inversaonlus.it/eleganza-gocce-integratore-dimagrante-potente-funziona-o-truffa-dove-si-acquista-opinioni-e-prezzo/

Conclusioni

Volendo concludere, sia Ideal Slim che Eleganza gocce risultano essere due prodotti molto buoni ed utili per andare a contrastare i kg di troppo e per favorire l’aumento del metabolismo. È però necessario utilizzare entrambi i prodotti con totale coerenza e costanza. In caso di disturbi fisici o di particolari malattie delle quali si è a conoscenza, è importante rivolgersi al proprio medico curante per chiedere lui consiglio, anche se si tratta di prodotti composti da ingredienti del tutto naturali.

Contrastare i kg di troppo è possibile ma è bene farlo nel miglior modo possibile e soprattutto senza esagerare o senza aspettarsi miracoli da un prodotto. Alla base del dimagrimento deve esserci infatti la costanza e la forza di volontà del singolo soggetto.