IIS A. Torlonia – B. Croce: seconda e ultima giornata di Job Shadowing al Liceo Statale Benedetto Croce in collaborazione con AMFI International

Si è conclusa la seconda e ultima giornata di Job Shadowing presso il Liceo Benedetto Croce per le docenti ungheresi Gerzseiné Balaska Enikő, Mármarosi Anita, Taksonyi Kata e Krisztina Huszár.

Oggi le ospiti magiare sono state accolte dalle classi 3L EsaBac e 5L EsaBac.

Mediatrice culturale e linguistica in questa giornata la prof.ssa Giovanna Giffi.

Le docenti ungheresi hanno partecipato ad una lezione interattiva “A chat about History and Culture of the English Origins” con gli studenti della classe 3L EsaBac, guidati dalla docente di lingua e cultura inglese prof.ssa Giovanna Giffi.

La mattinata è proseguita con una avvincente lezione di scienze motorie con gli studenti della classe 5L EsaBac che, guidati dalla docente di scienze motorie prof.ssa Roberta Gallese, hanno proposto diverse attività in parallelo, illustrate in lingua inglese dagli studenti: alternate rope exercises, battling rope, scala orizzontale con utilizzo di palla medica, pesi con maniglie, balance training ball, fasce elastiche, plank e variazioni, salto con la corda.

Infine gli alunni di 3L EsaBac, guidati dalla docente di scienze motorie prof.ssa Roberta Gallese, in collaborazione con l’assistente educativa Elisabetta, hanno svolto un’attività inclusiva giacché da sempre lo sport rimuove le barriere, facendo da collante fra gli esseri umani e sposando pienamente la sfida dell’inclusione. Corsa con benda sugli occhi, lancio della palla sonora con gli studenti disposti in cerchio bendati e showdown hanno messo in risalto come lo sport possa arrivare a tutti, veicolando non necessariamente la vista ma altri canali di comunicazione. Un momento emozionante e forte per le ospiti che hanno potuto constatare non solo l’aspetto inclusivo della Liceo Statale Benedetto Croce ma del sistema scolastico italiano che punta alla valorizzazione di ogni singolo individuo, abbattendo i muri della diversità.

Grazie alla Dirigente Scolastica prof.ssa Valentina Cannizzaro e al suo Staff per la fiducia e l’indispensabile supporto organizzativo, a tutti i docenti per questa meravigliosa esperienza di condivisione e per la loro disponibilità.

Grazie ad AMFI INTERNATIONAL per aver coinvolto nuovamente il Liceo Statale Benedetto Croce.