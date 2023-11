IL MERCATO D’AUTUNNO DI PETRELLA LIRI: CREATIVITÀ, TRADIZIONE E SOLIDARIETÀ IL 4 E 5 NOVEMBRE

Mentre l’autunno dipinge il paesaggio con i suoi colori caldi e le giornate si accorciano, Petrella Liri, situato nel Comune di Cappadocia, si prepara per un appuntamento che unisce creatività, tradizione e solidarietà. Sabato 4 novembre dalle ore 16.00 e domenica 5 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00, i Creativi di Petrella Liri hanno organizzato il Mercato d’Autunno. Giunto alla seconda edizione, il Mercato rappresenta un’iniziativa unica nel suo genere, sostenuta da quattro appassionati hobbisti: Andrea D’Innocenzo, Antonella D’Innocenzo, Anna Rita Fabiani e Anna Della Verità. Questi Creativi locali, uniti dalla passione per il fai da te e la creazione di oggetti artigianali unici, offriranno ai visitatori la possibilità di scoprire e acquistare una vasta gamma di creazioni, tra cui oggetti in legno, bigiotteria, oggetti decorati con la tecnica del decoupage e molto altro. Inoltre, per l’edizione 2023, i Creativi di Petrella Liri ospiteranno anche tre creative del fai da te provenienti dal paese vicino, Cappadocia: Katiuscia Ferrazza, Maria Rita Bussi e Serena Poggi. Questo amplia ulteriormente la gamma di creatività e talento esposti durante l’evento. Ma il Mercato d’Autunno offre molto di più. I Creativi hanno riservato uno spazio speciale dedicato a dolci tradizionali che sapranno deliziare il palato di chiunque li assaggi. Ma la cosa più straordinaria è che l’intero ricavato di queste delizie sarà devoluto per sostenere le attività della Parrocchia di Petrella Liri. Questa iniziativa dimostra l’importanza della solidarietà e della comunità locale, con i Creativi che mettono il loro talento al servizio di una nobile causa. “Per il secondo anno torniamo a organizzare il Mercato d’Autunno di Petrella Liri. Siamo appassionati hobbisti che mettono il cuore e l’anima nella creazione di oggetti artigianali unici, e siamo entusiasti di condividere le nostre creazioni con la comunità locale e i visitatori. Questo evento non è solo un’occasione per esporre il nostro lavoro, ma anche un modo per dimostrare il nostro impegno per la solidarietà. La decisione di dedicare uno stand ai dolci tradizionali e devolvere l’intero ricavato alla Parrocchia di Petrella è una dimostrazione del nostro desiderio di dare alla nostra comunità e di aiutare coloro che ne hanno bisogno. La creatività è una forza che può unire le persone e portare gioia nelle loro vite. Vogliamo che il Mercato d’Autunno sia un’esperienza che ispiri la creatività, promuova la condivisione e celebri la bellezza delle tradizioni autunnali. La creazione di oggetti unici e la promozione delle tradizioni locali sono al centro della nostra missione. Con il Mercato d’Autunno, vogliamo non solo esporre le nostre creazioni, ma anche sostenere la Parrocchia di Petrella, che svolge un ruolo fondamentale nella vita della nostra comunità. La solidarietà è un valore che ci sta a cuore, e siamo orgogliosi di poter contribuire a questa causa“, dichiarano i Creativi di Petrella Liri. Ma il Mercato non è l’unico motivo per recarsi in piazza Vittorio Veneto a Petrella Liri. Sabato 4 novembre, la Pro Loco sarà presente con la tradizionale castagnata, una festa autunnale molto amata. Le castagne calde, un’icona della stagione, saranno pronte a scaldare le mani e i cuori dei visitatori, offrendo un momento di convivialità con la comunità locale.In caso di pioggia, il Mercato d’Autunno si sposterà in Via Vittorio Veneto, di fronte all’alimentari. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, è possibile seguire la pagina Facebook dei Creativi di Petrella Liri.