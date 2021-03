IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA ALLO SPALLANZANI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE DEL VACCINO

Il Presidente della Repubblica si è vaccinato questa mattina, 9 marzo, una grande lezione di civiltà che dovrebbe essere presa d’esempio da quanti, come abbiamo visto purtroppo in questi giorni, approfittando della loro posizione hanno pensato bene di non aspettare il proprio turno e farsi vaccinare.

Il Presidente Mattarella ha atteso il su momento, rimanendo seduto insieme alle altre persone presenti per ricevere la prima dose.