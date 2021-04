IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ILLUSTRERÀ DOMANI MATTINA A MIGLIANICO IL PROGETTO DI SVILUPPO DEL GOLF CLUB

La conferenza stampa con il sindaco, Fabio Adezio, e il presidente del Circolo, Mario Dragonetti, sarà all’interno di un evento nazionale in cui si sfideranno i migliori golfisti italiani

Domani mattina, 23 aprile, alle ore 10.00, presso la club house del Miglianico Golf Country Club, in Contrada Cerreto 120 a Miglianico, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, illustrerà il progetto di sviluppo del Golf Club della cittadina, insieme al sindaco, Fabio Adezio, e al presidente del circolo golfistico, Mario Dragonetti.

La conferenza stampa avrà luogo nel rispetto delle normative anti-Covid e sarà collocata all’interno di una competizione di risonanza internazionale, l’Abruzzo Open, seconda tappa dell’Italian Pro Tour e terza dell’Alps Tour, che torna a disputarsi dal 22 al 24 aprile sul percorso di Miglianico per la 7^ edizione.

«Per la nostra cittadina – ha commentato il sindaco, Fabio Adezio – questo annuncio riveste una importanza capitale poiché la nostra struttura, l’unica di totale proprietà pubblica in tutta la regione, può crescere solo attorno ad un progetto di sviluppo che andrebbe ad implementare un impianto sportivo che ha portato e porterà il nome dell’Abruzzo in tutta Europa e che si candida ad essere punto di riferimento di un rinnovato turismo dopo questi duri mesi di pandemia che hanno paralizzato tutte le attività sul territorio.

Anche il contesto nel quale si svolgerà l’iniziativa è di particolare pregio, in quanto, oltre alla tappa dell’Alps Tour, progetto della Federazione Italiana Golf nato nel 2006 con l’obiettivo di offrire nuove opportunità di gioco ai giovani professionisti italiani e stranieri, anche il Campionato Nazionale Open, il più antico della Federazione Italiana Golf, secondo per importanza solo all’Open d’Italia, ospitato per la prima volta dall’8 all’11 aprile scorso, ha trovato nel campo di Miglianico un percorso di gioco idoneo e rispondente alle esigenze del golfista professionista e amateur».