IL RAZZISMO FUORIGIOCO, CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA LEGA ABRUZZO

METTIAMO IN FUORIGIOCO IL RAZZISMO

al via la campagna di sensibilizzazione della LND Abruzzo





In occasione della Giornata Internazionale contro le discriminazioni razziali del 21 marzo, la LND Abruzzo ha voluto dare il proprio contributo con una forte azione di sensibilizzazione, ideando e realizzando una campagna video contro le discriminazioni e a favore dell’integrazione. Alla realizzazione dei filmati hanno contribuito calciatori e calciatrici di diverse società abruzzesi, tutti uniti per lanciare un messaggio forte a tutto il calcio regionale.

Anche in questa occasione tutte le società sono state invitate a partecipare, condividendo la campagna e scendendo in campo il prossimo weekend con un segno verde sul viso. Inoltre è stato predisposto un messaggio dal Comitato (che sotto riportiamo integralmente) che le società leggeranno prima del fischio d’inizio delle partite, inviando poi le proprie fotografie e filmati.

“Questa giornata non ha un suo colore specifico – ha detto il presidente Ezio Memmo – Il verde è stato scelto da noi perché rappresenta il nostro rettangolo di gioco, dove la sfera e la vita corrono senza fare distinzione di razza e di genere. Siamo assolutamente convinti che l’opera di sensibilizzazione attorno a certi temi non sia mai abbastanza. Conosco i dirigenti abruzzesi, e so che aderiranno all’iniziativa, perché i valori che vogliamo promuovere sono già patrimonio della stragrande maggioranza dei nostri tesserati”.

IL MESSAGGIO:

METTIAMO IN FUORIGIOCO IL RAZZISMO

Lo sport è da sempre lo strumento più potente contro le discriminazioni e le disuguaglianze. Il calcio è pioniere nell’integrazione tra etnie e culture differenti, tutela di diritti che hanno trasformato la nostra società, aprendola alla bellezza e alla varietà del mondo.

Facciamo tutti e tutte insieme la nostra parte e METTIAMO IN FUORIGIOCO IL RAZZISMO.

Chi discrimina il “diverso” offende e macchia il nostro calcio: È TEMPO DI DIRE BASTA, è tempo di dire con forza che non c’è più posto nel nostro mondo per chi incita all’intolleranza verso il prossimo.

UNIAMOCI CONTRO IL RAZZISMO, UNIAMOCI PER IL NOSTRO CALCIO!

IL VIDEO: