IL SINDACO COSTANTINI IN VISITA ALLA SEDE GIULIESE DELLA COLOR MAX

Nella mattinata di oggi il Sindaco Jwan Costantini ha visitato la sede giuliese dell’azienda Color Max Srl, realtà leader nel settore dell’edilizia, industria, carrozzeria e meccatronica, guidata da Andrea Buccella e Matteo Picciotti.

A Giulianova l’azienda ha aperto il primo Herbol Zentrum d’Italia.

“La Color Max, oltre ad essere una valida azienda ormai quarantennale, ha investito idee ed innovazioni nella sede giuliese – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – e si è dimostrata virtuosa durante l’emergenza, effettuando donazioni alle famiglie in difficoltà. Ringrazio Andrea Buccella per avermi inoltre comunicato la volontà di regalarci un dispositivo elettromedicale da mettere a disposizione della comunità giuliese. Con questi incontri voglio non solo conoscere le caratteristiche ed i singoli percorsi delle realtà produttive giuliesi, ma anche ascoltare richieste e problematiche”.