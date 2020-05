IL TRIBUNALE DI LOSANNA CONFERMA DEFINITIVAMENTE LA SQUALIFICA PER DOPING AD ALEX SCHWAZER

ULTIMO ATTO DELL’ODISSEA

Anche il tribunale svizzero ha confermato la squalifica, respingendo il ricorso della richiesta di sospensione della squalifica per doping di 8 anni, squalifica che resta quindi confermata fino al 2024,

Il 22 giugno 2016 viene comunicato alla FIDAL che Schwazer risulta nuovamente positivo ad un controllo anti-doping su un campione di urine prelevatogli in un controllo a sorpresa il 1º gennaio 2016 (la sostanza dopante sarebbe testosterone).

Per questo la IAAF (Federazione Internazionale di atletica leggera) decide di sospenderlo in via cautelare in attesa della decisione finale. Il 10 agosto 2016 il TAS (Tribunale Arbitrale dello sport), considerata la seconda violazione delle norme antidoping, squalifica l’atleta per 8 anni. Come diretta conseguenza della squalifica, oltre a non poter partecipare ai Giochi olimpici di Rio 2016, tutti i suoi risultati sportivi del 2016 sono stati cancellati.