INVESTE UN CINGHIALE, MUORE DOPO 13 GIORNI DI AGONIA

MONTENERO DI BISACCIA. A.M. 49 anni muore dopo 13 giorni di agonia in seguito ad un incidente stradale, avvenuto all’alba del 22 dicembre scorso, in cui investì un cinghiale. Il fatto era accaduto sul tratto di strada tra Montenero di Bisaccia e San Salvo. L’uomo era stato ricoverato nell’ospedale San Timoteo di Termoli con una frattura scomposta e lesioni e gravi.

fonte: https://www.vastoweb.com/news/flash-news/899485/esce-fuori-strada-per-evitare-un-cinghiale-49enne-si-procura-frattura-scomposta

M.R.