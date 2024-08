Isweb Avezzano Rugby, arriva il giovanissimo Simone Del Vecchio. Il club punta su gioventù ed entusiasmo

Avezzano. “Ho scelto l’Isweb Avezzano Rugby perché è una società che sta crescendo molto negli ultimi anni, sta investendo sui ragazzi, sulla struttura e sullo staff ed è una buonissima occasione per migliorare. I miei obiettivi per questa stagione sono quelli di continuare a lavorare su me stesso, crescendo e facendo sì che io possa aiutare al massimo delle mie capacità la squadra a cui penso e spero di dare freschezza e solidità, soprattutto in difesa”.

Lo afferma Simone Del Vecchio, nuovo giocatore del club marsicano, proveniente dalla Rugby Experience L’Aquila. Classe 2005, già nel giro della nazionale under 19, occupa il ruolo di terza linea. Un altro rinforzo che si aggiunge alla rosa di giocatori a disposizione dell’head coach Vincenzo Troiani che da due settimane ha iniziato la preparazione in vista del campionato di serie A1 che prenderà il via domenica 13 ottobre con la trasferta sul campo del Biella Rugby.