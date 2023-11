ISWEB AVEZZANO RUGBY CINICO E CONCRETO: NETTA VITTORIA CASALINGA CONTRO L’UNIONE RUGBY FIRENZE

Netta vittoria per l’Isweb Avezzano Rugby che tra le mura casalinghe dello stadio “A.Trombetta” ha sconfitto l’Unione Rugby Firenze con il punteggio di 35-17.Il quindici abruzzese è partito forte con tre mete nei primi venticinque minuti di gioco, ma i toscani hanno reagito e piano piano hanno costruito la rimonta con una meta al 34esimo del primo tempo e due mete nei primi venti minuti del secondo arrivando così a soli quattro punti dai padroni di casa. A quel punto l’Isweb Avezzano Rugby ha cambiato marcia e per l’Unione Rugby Firenze non c’è stato più niente da fare: due mete realizzate in dieci minuti e partita blindata. Da segnalare il 100% dalla piazzola per Giovanni Natalia (5/5)

Così l’head coach dell’Isweb Avezzano Rugby, Vincenzo Troiani: “Eravamo consapevoli dell’importanza della partita contro una squadra che aveva voglia di giocare alla mano e ben figurare. Si sono avvicinati nel punteggio in concomitanza con un nostro calo, ma c’è stato un cambiamento nella testa dei ragazzi che hanno voluto riportare le distanze sul punteggio fino al 35-17 finale. Un calo dovuto anche alla sofferenza in prima linea dove siamo contati e ciò ci ha costretto a dover cambiare le cose e mischiare le carte. Portiamo a casa cinque punti molto importanti”.

“E’ stata una partita difficile contro una squadra molto fisica e preparata sulle fasi statiche – ha dichiarato il capitano dell’Isweb Avezzano Rugby, Lorenzo Di Matteo – Con il nostro gioco siamo venuti fuori sulla distanza dopo un ottimo inizio dove ci siamo portati sul 21-0. In avvio di ripresa sono stati bravi a metterci in difficoltà ma siamo rimasti focalizzati sulla partita e, alla fine, abbiamo preso il largo. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e dobbiamo proseguire su questa strada”

TABELLINO

Avezzano (AQ) stadio “A.Trombetta” – domenica 12 novembre 2023

Isweb Avezzano Rugby v Unione Rugby Firenze 35-27 (21- 5)

Marcatori: p.t. 6′ m Lanciotti S. tr. Natalia (7-0) 13′ m Capone tr. Natalia (14-0), 22′ m. Rettagliata tr. Natalia (21-0), 34′ m Biagini (21-5) s.t. 3′ m Scotoni (21-10); 63′ m. Biagini tr. Pietramala (21-17); 70′ m. Capone tr. Natalia (28-17); 78′ m Rettagliata tr Natalia (35-17)

Isweb Avezzano Rugby: Natalia, Capone, Nxele, Di Matteo, Della Cagna, Nicita (70′ Pallotta), Speranza, Rettagliata (79′ Trozzola) Basha, Ponzi, Potocar (45′ Martini), Giangregorio, Carones, Lanciotti S.(60′ Mammone) Mocerino (60′ Leonardi). A disposizione: Leonardi, Mammone, Trozzola, Martini, Rosa, Cuesta, Georgescu, Pallotta. All. Troiani

Unione Rugby Firenze: Pietramala, Lo Gaglio P., Marucelli (45′ Ferrara), Di Puccio, Lo Gaglio F., Chiti (75′ Bianchini), Artal, Baggiani, Stefanini (45′ Touires), Gatta, Biagini (75′ Cozza), Pracchia (60′ Savia), Trechas, Bonanni (60′ Biagioni), Scotini (68′ Gozzi). A disposizione: Cozza, Gozzi, Biagioni, Savia, Touires, Bianchini, Venturi, Ferrara. All. Lo Valvo

Arb: Chirnoaga

Cartellini:

Calciatori: Natalia (Isweb Avezzano Rugby) 5/5; Pietramala (Unione Rugby Firenze) 1/4

Note: giornata con pioggia, campo in ottime condizioni

Punti conquistati in classifica: Isweb Avezzano Rugby 5; Unione Rugby Firenze 0