Isweb Avezzano Rugby, in arrivo il pilone Ethan Jeffery: esperienza e solidità in prima linea

Avezzano. Colpo di mercato per l’Isweb Avezzano Rugby che con l’arrivo del pilone italosudafricano Ethan Jeffery rafforza ulteriormente la prima linea dopo l’annuncio del tallonatore romano Damiano Di Censi.

Jeffery, classe 1999, centosettantotto centimetri per centoventi chili di peso, vanta già esperienze in Italia con squadre di alto livello, avendo giocato con il Cus Torino e Viadana. Un curriculum importante, quello del giocatore nato a Pretoria, che è sceso in campo in Currie Cup junior con i Xerox Lions e poi con i Valke per militare nello stesso campionato a livello senior, prima di trasferirsi per una stagione in Israele ai Tel Aviv Heat.

“Vengo ad Avezzano con molto entusiasmo, consapevole di una nuova sfida all’orizzonte. Voglio aiutare la squadra a crescere portando energia e caparbietà. Al tempo stesso spero che la mia esperienza sia utile anche ai ragazzi più giovani per crescere tranquillamente e consentire loro di giocare il miglior rugby possibile”, commenta il pilone. “Il mio obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile e mi auguro di arrivare ai playoff, quindi in alto in classifica. C’è tanto da lavorare, non vedo l’ora di scendere in campo”.